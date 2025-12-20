Un piloto se niega a despegar después de que lo despidieran: "El avión no sale hasta que no nos paguen"

Un piloto de la aerolínea Magnicharters ha sido detenido por la Agencia Federal de Investigación Civil en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de que se atrincherase en un avión repleto de pasajeros. Así lo ha detallado el diario mexicano 'Proceso'.

El piloto reclamaba salarios pendientes

Tal y como explicaron varios medios locales, el piloto del vuelo GMT 780 expresó al resto de los pasajeros su molestia tras haber sido despedido por la aerolínea. Supuestamente, el piloto se enteró de su despido momentos antes de despegar y, tras esta noticia, advirtió a los pasajeros que ese avión no iba a salir "hasta que nos paguen lo que nos deben". Asimismo, el hombre, de apariencia joven, explicó que llevaba tres años trabajando en Magnicharters y que "jamás había faltado a un vuelo".

Durante su discurso a los pasajeros, aseguró que todos los pilotos "invirtieron mucho en la profesión para que un día les digan 'vete' porque no le gusta a alguien o porque les da miedo que levantemos la voz". En el vídeo publicado en redes sociales, se puede observar cómo el piloto criticó a la administración de la empresa y pidió apoyo tanto a sindicatos como a los pasajeros para dar a conocer su situación.

El vuelo salió con más de nueve horas de retraso

Tras esas palabras, el piloto bloqueó la puerta de salida del avión, lo que provocó que el vuelo saliese con más de nueve horas de retraso. Mientras el avión seguía en la pista del aeropuerto de Ciudad de México, miembros de la Secretaría de la Marina intervinieron para permitir el descenso de los viajeros alrededor de las 17:00 horas.

Cuando el piloto fue detenido, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México ha comenzado con "las investigaciones correspondientes". Tal y como detallaron en un mensaje publicado en X, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el vuelo GMT 780 con destino al Caribe mexicano.

Aparte del aeropuerto, la Agencia Federal de Aviación Civil sigue investigando el caso. Por el momento, la aerolínea Magnicharters no ha dado detalles de lo ocurrido.

¿Puedo reclamar si mi vuelo sufre un retraso de más de cinco horas?

En el caso de que un piloto se niegue a despegar y cause un retraso significativo, puedes reclamar. De acuerdo con el Reglamento 261/2004 de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), puedes reclamar si la hora de salida efectiva se ve diferida con respecto a la hora de salida prevista en más de dos horas o llega al destino final tres o más horas después de la hora de llegada prevista.

Asimismo, por este tipo de retrasos, los viajeros tienen una serie de derechos. En primer lugar, todo pasajero tiene derecho a ser informado. Por tanto, la compañía aérea debe entregarles un impreso con los derechos que le asisten.

Además, tienen el derecho de atención, es decir, la compañía tiene que proporcionar comida y bebida suficiente, alojamiento en el hotel si es necesario hacer noche, transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento y acceso al correo electrónico.

Si el retraso es de más de cinco horas y el pasajero no quiere viajar, tiene derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete al precio que se compró. Si llega al destino con más de tres horas de diferencia, el pasajero tiene derecho a una compensación y debe demostrar ese retraso en el vuelo.

