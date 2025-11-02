Dos detenidos tras apuñalar al menos a 10 personas en un tren en Reino Unido

La Policía británica ha informado que 10 personas han resultado heridas, nueve de ellas con "lesiones que ponen en peligro su vida", tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren. Los hechos han ocurrido en la estación de Huntingdon, en Reino Unido.

"Diez personas han sido trasladadas al hospital; nueve de ellas presentan lesiones que ponen en peligro su vida. Una persona recibe tratamiento por lesiones leves. No se han registrado fallecimientos", reza un comunicado.

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19:30 horas, hora local. Asimismo, que los dos individuos han sido detenidos y por el momento, no se ha filtrado nada sobre ellos.

El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres. Dicho tren iba repleto de gente en un sábado noche y fue forzado a parar en Huntingdon, a 126 kilómetros de norte, después de que la Policía recibiese varias llamadas de alerta por un ataque en este tren regional.

Varios testigos aseguraron que el atacante principal es un hombre encapuchado y vestido de negro que portaba un largo cuchillo. Según los testigos, ese hombre agredió a varias personas, por razones que siguen siendo desconocidas, antes de ser reducido con un táser.

El incidente está considerado como "grave" y agentes de la Policía Antiterrorista se encuentran participando en la investigación para esclarecer lo sucedido y la motivación para el ataque. Los cuerpos policiales ya adelantaron poco después que "varias personas" tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha confirmado el despliegue de un "operativo a gran escala" para el transporte de los heridos que incluyó "numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos".

"El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía", ha sostenido el primer ministro, Keir Starmer, en X. De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados", ha aseverado.

Por otro lado, la secretaria de Interior, Shabana Mahmod, ha pedido "evitar comentarios y especulaciones" sobre lo sucedido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.