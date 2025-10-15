Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Finlandia

Helsinki logra un año sin muertes en carretera gracias a su ambicioso rediseño urbano

La capital finlandesa se convierte en la primera gran ciudad europea en registrar doce meses sin víctimas mortales en el tráfico. El éxito se apoya en calles calmadas, transporte público eficaz y multas proporcionales a los ingresos.

Helsinki

HelsinkiMy Helsinki

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

Helsinki acaba de alcanzar un hito histórico en seguridad vial: un año completo sin una sola muerte en carretera. Según confirmó la radiotelevisión pública finlandesa YLE, la última víctima mortal del tráfico en la capital se registró en julio de 2024, en el distrito de Kontula. Desde entonces, no se ha producido ningún accidente con resultado de muerte en su red urbana.

¿Cómo lo ha conseguido Helsinki?

Las autoridades locales atribuyen este logro a una estrategia sostenida durante más de una década para reducir la velocidad, rediseñar el espacio público y priorizar la movilidad sostenible. Más de la mitad de las calles de Helsinki tienen hoy un límite de 30 km/h, una medida introducida en 2021 y ampliada este año a las zonas próximas a los centros escolares. En paralelo, el ayuntamiento ha transformado cientos de cruces y avenidas: calzadas más estrechas, pasos de peatones elevados, mejor iluminación y carriles bici separados del tráfico motorizado. Todo busca un mismo objetivo: hacer físicamente imposible el exceso de velocidad.

Una eficiente red de transporte público

La ciudad complementa esas medidas con una red de transporte público considerada una de las más eficientes de Europa, lo que reduce la necesidad del vehículo privado. Según el Observatorio Europeo de Movilidad Urbana, el alto uso de tranvías, autobuses eléctricos y metro contribuye directamente a la disminución de la siniestralidad.

Multas proporcionales a los ingresos

Otro factor distintivo del modelo finlandés es su sistema de sanciones por exceso de velocidad, calculadas según el nivel de ingresos. El mecanismo, conocido como day-fine system, establece que las infracciones leves se sancionan con cantidades fijas moderadas, mientras que los excesos graves activan multas proporcionales al salario neto mensual del infractor. Este enfoque, vigente en toda Finlandia, busca asegurar que las sanciones sean igualmente disuasorias para todos los niveles económicos.

Helsinki aspira ahora a mantener esta racha histórica y extender el modelo a otras ciudades finlandesas. Los responsables de tráfico urbano reconocen que el éxito no se debe a una sola medida, sino a una combinación de diseño urbano, educación y responsabilidad compartida.

¿Alto el fuego en riesgo? El ejército israelí mata a varios palestinos por "cruzar la línea amarilla"

Soldado israelí en la frontera con Gaza

Publicidad

Mundo

Helsinki

Helsinki logra un año sin muertes en carretera gracias a su ambicioso rediseño urbano

Margarita Robles asiste a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN

España, a resistir la presión en la cumbre de ministros de Defensa de la OTAN tras el último enfado de Trump

Pamela Genini

Asesina a su pareja en la terraza mientras la Policía intenta entrar para rescatarla

Imagen de archivo
Suceso

Una mujer que había recibido amenazas mata a su compañera de piso al confundirla con un intruso

Momento del ataque a la narcolancha
América

Trump afirma que EEUU ha matado a 6 personas en otro ataque contra una supuesta narcolancha venezolana

Llegada de cuerpos a Israel
Entrega de cuerpos

El Ejército israelí confirma que uno de los cuatro cuerpos entregados por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes"

Con estos restos mortales ya son ocho los entregados; Hamás alega que aún faltan 20 porque “no están encontrando los cuerpos entre los escombros”. Israel reabre Rafah y limita la ayuda: 300 camiones sin combustible ni gas.

Marruecos refuerza vigilancia
Frontera Ceuta

Marruecos refuerza su vigilancia en la frontera con España para evitar un posible salto masivo

El pasado sábado, unas 500 personas que se encontraban en las inmediaciones de antiguos asentamientos improvisados en los montes marroquíes cercanos a Ceuta habrían sido arrestadas.

La explosión vista desde un coche

Al menos dos muertos y 30 heridos tras el atentado con coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil (Ecuador)

El presidente Donald Trump levanta los puños afuera del Ala Oeste mientras espera saludar al presidente de Turquía

Trump amenaza a España con aranceles por no comprometerse a gastar el 5 % en Defensa como exige la OTAN

Ayuda Gaza

Israel presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres y reduce a la mitad la entrada de ayuda a Gaza

Publicidad