EEUU suspende todas las solicitudes de asilo tras el tiroteo contra la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Washington congela las decisiones de asilo y deja de emitir visados a ciudadanos afganos tras el ataque en el que murió una agente, presuntamente a manos de un joven afgano.

Paula Hidalgo
Publicado:

El Gobierno de Estados Unidos ha paralizado de forma inmediata todas las decisiones sobre solicitudes de asilo después del tiroteo de este miércoles a pocas manzanas de la Casa Blanca, en el que dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros. Una de las agentes resultó herida de gravedad y acabó muriendo el jueves. El principal sospechoso es un ciudadano afgano.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow, anunció este viernes que el organismo suspende todas las decisiones de asilo mientras revisa sus procedimientos tras el ataque. "El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad", afirmó en X.

EEUU deja de emitir visados a ciudadanos afganos

Minutos antes, el Departamento de Estado informó también de la suspensión inmediata de la emisión de visados para personas con pasaporte afgano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que la protección de la seguridad nacional es ahora la prioridad absoluta. "El Departamento de Estado ha suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos. El Departamento está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos ", señaló.

Trump relaciona el ataque con la inmigración

Como era de esperar, el presidente Donald Trump ha vinculado el tiroteo al actual sistema migratorio, asegurando que el sospechoso afgano llegó al país "traído por la anterior administración" de Joe Biden tras la retirada de Afganistán. "En su mayor parte, no los queremos. Entran ilegalmente", afirmó, arremetiendo contra la gestión migratoria de su predecesor.

Este viernes, Trump fue más allá y expresó su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del Tercer Mundo", dentro de un plan que prevé revertir lo que describe como "millones de admisiones ilegales". Para el presidente, solo una "migración inversa" (una deportación masiva de extranjeros sin papeles) podría "remediar por completo esta situación.

