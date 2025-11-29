Encuentran a 144 desaparecidos ilesos tras el incendio en Hong Kong mientras 150 siguen sin localizar

Las autoridades de Hong Kong informaron este sábado de que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court han sido localizadas ilesas, mientras que alrededor de 150 continúan sin poder ser contactadas. El balance oficial de víctimas mortales sigue en 128 y las labores de identificación continúan en curso. Según el recuento provisional, 84 de los fallecidos y 37 heridos se encontraban entre quienes en un primer momento figuraban como desaparecidos.

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk-yin, detalló que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ha comenzado a contactar con familiares y denunciantes para avanzar en el proceso. Aunque no se ha ofrecido un desglose, las cifras difundidas desde el miércoles indican que la lista inicial de desaparecidos, cercana a los 200 casos, aumentó hasta aproximarse ahora a los 300, debido en parte a denuncias con datos incompletos o difíciles de verificar.

"Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court", explicó Tsang en declaraciones recogidas por el South China Morning Post, y añadió que la Policía está contactando "uno por uno" a quienes avisaron a la línea habilitada. La actualización llega en pleno luto oficial de tres días y mientras los equipos de rescate continúan revisando los siete bloques afectados en busca de restos y pruebas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que materiales altamente inflamables utilizados en la renovación facilitaron la propagación vertical del fuego. La investigación penal avanza con once detenciones, entre directivos, consultores y subcontratistas, en uno de los siniestros más mortíferos de la historia reciente de Hong Kong.

El motivo de la expansión de las llamas

Una de las grandes cuestiones surgidas tras este pavoroso incendio es la rapidez con que se extendieron las llamas. La explicación apunta al uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas. Además, la rotura de cristales facilitó que el fuego se propagara por el interior. Los edificios estaban recubiertos con andamios de bambú y mallas de seguridad debido a trabajos integrales de renovación del complejo. "Hubo incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que causó este desastre", sostiene el secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung.

El director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, indicó que las alarmas anti-incendios no funcionaron correctamente y adelantó que lo ocurrido tendrá consecuencias penales. Su anuncio coincide con los testimonios de vecinos que afirmaron que no escucharon las alarmas cuando comenzó el fuego, que mantuvo focos activos hasta el jueves.

El incendio se originó el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y con unos 4.600 residentes, muchos de ellos de edad avanzada. Hasta el momento hay cinco detenidos por su presunta responsabilidad, pertenecientes a la constructora encargada de la rehabilitación y a un estudio de arquitectura asesor del proyecto.

El complejo estaba en rehabilitación integral

El complejo residencial de Tai Po se encontraba en plena rehabilitación integral, con sus bloques totalmente cubiertos por una estructura densa de cañas Mao Zhu, unidas con tiras de nailon negro y protegidas por redes de polietileno de alta densidad, lonas de cloruro de polivinilo y planchas de poliestireno expandido en los huecos de ventana.

Según informes preliminares del Departamento de Bomberos, ninguno de estos revestimientos cumplía la clasificación ignífuga clase 0 o 1 obligatoria, lo que convirtió al conjunto en una chimenea vertical que elevó el incendio a una inusual categoría 5 en cuestión de minutos.

