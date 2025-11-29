Un ataque ruso con más de 500 drones deja Kiev a oscuras y se salda con tres muertos

Al menos tres personas han muerto y 37 personas han resultado heridas por un gran ataque aéreo de Rusia que se ha desatado la noche del viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y a medio millón de sus habitantes sin electricidad.

El último balance ha sido proporcionado por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, quien ha hablado de una "noche difícil" en todo el país. Un país que ha sido objetivo de un nuevo ataque aéreo de Rusia y que ha comprendido "decenas de misiles balísticos y de crucero", así como más de 500 drones.

Las alarmas han empezado a sonar a primera hora de la madrugada, momento en el que varios misiles han caído sobre zonas residenciales de Kiev. En el distrito de Sviatoshinski, un hombre ha sido alcanzado por el ataque ruso y ha muerto. Varios edificios del distrito han resultado dañados por misiles y drones, lo que ha provocado incendios, fachadas destruidas y el derrumbe de escombros sobre zonas de paso.

Al menos ocho de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital, incluido un niño de 13 años y una mujer que se encuentra en estado de gravedad, mientras que el resto han podido ser atendidos por los servicios de emergencia en el lugar. Tal y como confirmó el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, "la amenaza de drones enemigos también persiste en Kiev".

Asimismo, Timur Tkachenko, ha informado en su cuenta de Telegram de que "las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos los lugares". Asimismo, ha reiterado que "el ataque conjunto contra la capital continúa", por lo que pide a sus ciudadanos que "no abandonen los refugios".

"Más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad"

En una primera valoración del ataque, el Ministerio de Energía ucraniano ha avisado de enormes daños en el suministro. Según el Ministerio, "más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad en Kiev". A ese medio millón de personas habría que "sumar otros 100.000 en la región entera" y "otros 8.000 en la región de Járkov".

Además, dicho Ministerio ha añadido que "los trabajos de restablecimiento de emergencia siguen en marcha y los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible".

Esta ofensiva ha tenido lugar poco después de la dimisión de Andri Yermak

Esta nueva ofensiva de Rusia sobre la capital ucraniana ha tenido lugar poco después de la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, tras una serie de registros en su domicilio por parte de las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.

El ministro de Exteriores ha dedicado parte de su mensaje a criticar al primer ministro de Hungría y aliado de Putin, Viktor Orbán, a quien ha acusado de funcionar como una marioneta de Rusia porque Moscú emplea sus visitas como coartada diplomática mientras sigue atacando a Ucrania.

