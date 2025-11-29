Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Rusia-Ucrania

Un ataque ruso con más de 500 drones deja Kiev a oscuras y se salda con tres muertos

El ministro de Exteriores ucraniano habla de una "noche difícil" y desde el Ministerio de Energía alertan de que "más de medio millón de personas se han quedado sin electricidad".

Imagen de los trabajadores de rescate limpiando los escombros de un edificio residencial de Kiev.

Un ataque ruso con más de 500 drones deja Kiev a oscuras y se salda con tres muertos | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Al menos tres personas han muerto y 37 personas han resultado heridas por un gran ataque aéreo de Rusia que se ha desatado la noche del viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y a medio millón de sus habitantes sin electricidad.

El último balance ha sido proporcionado por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, quien ha hablado de una "noche difícil" en todo el país. Un país que ha sido objetivo de un nuevo ataque aéreo de Rusia y que ha comprendido "decenas de misiles balísticos y de crucero", así como más de 500 drones.

Las alarmas han empezado a sonar a primera hora de la madrugada, momento en el que varios misiles han caído sobre zonas residenciales de Kiev. En el distrito de Sviatoshinski, un hombre ha sido alcanzado por el ataque ruso y ha muerto. Varios edificios del distrito han resultado dañados por misiles y drones, lo que ha provocado incendios, fachadas destruidas y el derrumbe de escombros sobre zonas de paso.

Al menos ocho de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital, incluido un niño de 13 años y una mujer que se encuentra en estado de gravedad, mientras que el resto han podido ser atendidos por los servicios de emergencia en el lugar. Tal y como confirmó el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, "la amenaza de drones enemigos también persiste en Kiev".

Asimismo, Timur Tkachenko, ha informado en su cuenta de Telegram de que "las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos los lugares". Asimismo, ha reiterado que "el ataque conjunto contra la capital continúa", por lo que pide a sus ciudadanos que "no abandonen los refugios".

"Más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad"

En una primera valoración del ataque, el Ministerio de Energía ucraniano ha avisado de enormes daños en el suministro. Según el Ministerio, "más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad en Kiev". A ese medio millón de personas habría que "sumar otros 100.000 en la región entera" y "otros 8.000 en la región de Járkov".

Además, dicho Ministerio ha añadido que "los trabajos de restablecimiento de emergencia siguen en marcha y los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible".

Esta ofensiva ha tenido lugar poco después de la dimisión de Andri Yermak

Esta nueva ofensiva de Rusia sobre la capital ucraniana ha tenido lugar poco después de la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, tras una serie de registros en su domicilio por parte de las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.

El ministro de Exteriores ha dedicado parte de su mensaje a criticar al primer ministro de Hungría y aliado de Putin, Viktor Orbán, a quien ha acusado de funcionar como una marioneta de Rusia porque Moscú emplea sus visitas como coartada diplomática mientras sigue atacando a Ucrania.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Ascienden a 128 los muertos en el incendio de Hong Kong y unas 200 personas siguen desaparecidas

El complejo afectado por el incendio

Publicidad

Mundo

Donald Trump

Donald Trump declara el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela

Imagen de los trabajadores de rescate limpiando los escombros de un edificio residencial de Kiev.

Un ataque ruso con más de 500 drones deja Kiev a oscuras y se salda con tres muertos

Ofrendas florales cerca del complejo de viviendas Wang Fuk Court tras el incendio mortal en Hong Kong.

Encuentran a 144 desaparecidos ilesos tras el incendio en Hong Kong mientras 150 siguen sin localizar

US Secretary of State Marco Rubio
TIROTEO EEUU

EEUU suspende todas las solicitudes de asilo tras el tiroteo contra la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Una persona conduce su motocicleta junto a una casa en llamas durante los incendios en California
Incendio

Dos hermanas mueren salvando a su padre de un incendio

Airbus detecta que la radiación solar estaría detrás del fallo en los A320neo que ha provocado cientos de cancelaciones y retrasos
AEROLÍNEAS

Airbus detecta que la radiación solar estaría detrás del fallo en los A320neo que ha provocado cientos de cancelaciones y retrasos

Aerolíneas de varios continentes han anunciado interrupciones en su operativa después de que Airbus alertara de un problema en la familia A320neo relacionado con la radiación solar. Las compañías trabajan a contrarreloj para actualizar el software y minimizar el impacto en los pasajeros.

Imagen de dos agentes de la Policía de Alemania
Suceso

Dos heridos graves tras un tiroteo en un aparcamiento de Colonia, Alemania

Los dos hombres, de 46 y 53 años, tuvieron que ser trasladados a un hospital en estado grave.

Imagen de archivo de un policía en EEUU

Dos heridos en un tiroteo en un centro comercial de California durante el 'Black Friday'

Un avión de easyJet en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Retrasos y vuelos cancelados en varias aerolíneas tras el aviso de Airbus de un problema en los A320neo

Imagen de archivo del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak

Dimite el número dos de Zelenski, Andri Yermak, tras ser investigado por Anticorrupción

Publicidad