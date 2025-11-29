Dos heridos graves tras un tiroteo en un aparcamiento de Colonia, Alemania

Dos hombres han resultado gravemente heridos en un tiroteo ocurrido en la ciudad alemana de Colonia, en el oeste del país. Estos hechos tuvieron lugar el viernes por la noche y, tal y como han detallado la Policía local y la Fiscalía, ya se ha detenido a un sospechoso.

Las autoridades han detallado que el presunto agresor, un joven de 27 años, ha sido arrestado cerca del lugar de los hechos durante la noche, acusado de efectuar varios disparos en medio de un altercado. Los proyectiles han alcanzado a dos hombres, de 46 y 53 años, que han sido trasladados a un hospital en estado grave.

El incidente ha tenido lugar en un aparcamiento situado junto a un salón de actos. Precisamente, en ese lugar se estaba celebrando una cena con aforo completo, aunque el evento no se ha visto afectado por el tiroteo. Al parecer, la disputa había involucrado a varias personas más antes de que se produjeran los disparos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del enfrentamiento, el arma utilizada o el posible vínculo entre el detenido y los heridos. Si bien, la unidad de homicidios de la Policía ha anunciado que ha iniciado ya una investigación para esclarecer los hechos.

Los efectivos implicados en la misma han indicado que se han estado recopilando y analizando todas las pruebas disponibles, incluidos varios indicios recuperados del lugar del suceso y entrevistas realizadas a varios testigos con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.

Arrestados tres sospechosos por preparar un atentado contra la catedral de Colonia

A principios del pasado año, la Policía alemana detuvo a tres hombres que estaban bajo sospecha de preparar un atentado en la catedral de Colonia durante las fiestas de fin de año.

Esas detenciones se produjeron el 30 de diciembre en Colonia, aunque otro sospechoso fue detenido el 24 de diciembre. En esa ocasión, se realizaron más arrestos en el mismo estado de Renania después de que la Policía descubriese que formaba parte de una red más grande. Tal y como explicó el jefe de policía de Colonia, Johannes Hermanns, el ataque se iba a llevar a cabo con un coche.

Incremento de la seguridad en los mercados navideños alemanes

Los mercados navideños en Alemania ya han comenzado desde la tercera semana de noviembre y, desde los atentados en Magdeburgo y Berlín, estos lugares se han convertido en zonas de alto riesgo terrorista y, por tanto, se han multiplicado los requisitos de seguridad. Para que estos mercados puedan desarrollar su actividad normal y reciban como cada año a millones de visitantes, los organizadores deben colaborar con las autoridades locales para elaborar planes de seguridad.

Entre las medidas de seguridad más comunes se incluyen barreras de hormigón, controles de mochilas o barreras retráctiles.

Las autoridades han endurecido las regulaciones, entre otras cuestiones, después de que un coche embistiera a una multitud en Magdeburgo. Concretamente, el mercado de Magdeburgo ya ha abierto sus puertas, aunque su celebración se ha visto envuelta en dudas por el protocolo de seguridad al ser categorizado como "un objetivo potencial para un ataque" por la Oficina Administrativa Regional.

En las ciudades más pequeñas, los ayuntamientos pueden ayudar a sufragar los gastos de los mercadillos, pero en ciudades como Berlín, esos gastos corren a cargo de los organizadores que colaboran con la Policía.

