Hamás confirma el intercambio de listas de rehenes con Israel y se muestra optimista

El grupo islamista palestino Hamás, ha confirmado este miércoles que las delegaciones negociadoras han intercambiado las listas de prisioneros que serán liberados, dentro de las conversaciones que se celebran en Egipto para alcanzar el fin de la guerra en Gaza.

En un comunicado oficial, Hamás asegura que su delegación está actuando con "positividad y responsabilidad" para lograr avances concretos que permitan completar un acuerdo integral. La organización destaca que las partes mantienen un "espíritu de optimismo", impulsado por los esfuerzos de los mediadores egipcios y cataríes, quienes trabajan para superar los obstáculos que aún bloquean la implementación de un alto al fuego permanente.

Las conversaciones, que cuentan con la participación de representantes de Estados Unidos, se centran en varios puntos clave: la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la liberación de los 48 rehenes, vivos y fallecidos, que aun permanecen en manos de Hamás, y la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos por parte de Israel. Estos intercambios forman parte de la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El plan de Trump establece una primera fase dedicada exclusivamente al intercambio de prisioneros y al cese temporal de las hostilidades. Posteriormente, contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de reabrir el debate sobre la creación de un Estado palestino. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado de momento esa opción.

El portavoz de Hamás, Fawzi Barhoum, recordó el martes , en el segundo aniversario de los ataques del grupo contra territorio israelí, que no habrá acuerdo definitivo si Israel no detiene por completo la guerra y retira sus tropas del territorio palestino.

Una fuente palestina citada por EFE afirmó que la delegación de Hamás exige garantías internacionales y un mecanismo de supervisión que asegure el cumplimiento de Israel de los términos pactados, especialmente en lo referente al fin de las operaciones militares y la retirada total de sus fuerzas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com