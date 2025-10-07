Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mundo

FRANCIA

Dominique Pelicot asegura que los violadores de Gisèle Pelicot conocían el plan con antelación "Todos lo sabían"

Rosario Miñano
La expareja de Gisèle Pelicot está condenada a 20 años de cárcel por drogar para violar a su entonces mujer y ofrecerla a decenas de hombres. "Todos lo sabían y venían con la misma intención", aseguró Dominique Pelicot en su declaración en el juicio en Nimes, donde se juzga sólo a uno de los 51 condenados por agresión sexual y violación a Pelicot.

Se trata de Husamettin D., de 44 años, que fue el único que se acogió a su derecho a recurrir la primera sentencia, por la que fue condenado a nueve años de prisión. Ahora se enfrenta a la pena máxima en Francia por estos delitos, que es de 20 años de prisión.

Antes de la declaración de Pelicot, hablaron varios expertos. "Es uno de los casos más graves que he tenido que investigar", aseguró el director de la policía judicial de Aviñón.

A pesar de que el acusado sigue negando los delitos de los que se le acusan, Platière fue tajante: "Los vídeos son claros, en ningún momento puede haber dudas que había un problema de inconsciencia total de la víctima, ella está como muerta, está inerte".

"Todos lo sabían y venían con la misma intención"

El propio Pelicot, cerebro del plan, insiste en que todos los violadores conocían el plan antes de cometer el delito. "Era perfectamente conocedor desde el principio", insistió. Además, ha afirmado que Husamettin D. se sentía reconfortado con el hecho de que la víctima estuviera inconsciente y no tuviera capacidad de reacción. Antes de terminar su declaración se ha dirigido a su exmujer y su hijo para pedirles perdón.

Los hechos que se juzgan se remontan a la noche del 28 al 29 de junio de 2019. El acusado llegó a la medianoche y estuvo dos horas en la casa de la entonces pareja, según la versión de Dominique Pelicot, pero antes de que llegara drogó a la víctima con ansiolíticos. Al llegar, Husamettin D. se desvistió fuera del dormitorio, se lavó las manos y siguió los requisitos previos a la violación que le había indicado el marido. También sabía que iba a ser grabado y fotografiado, como siempre hacía Dominique Pelicot.

