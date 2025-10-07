Una pareja muere achicharrada a 50 grados en la bañera el día que celebraban el cumpleaños de su hija

Él era oficial de Policía y ella tenía un salón de manicura. Tenían una hija de 4 años y toda la vida por delante. Por desgracia la noche del 11 de agosto de 2025, Jeferson Luiz Sagaz y Ana Carolina Silva, murieron en circunstancias extrañas en la bañera de un motel borrachos y drogados con cocaína. Esto la misma noche que celebraban el cumpleaños de su hija, en Santa Catarina (Brasil) según informó 'G1 Globo'.

¿Qué sucedió esa noche?

La pareja había pasado el día celebrando el cumpleaños de su hija abusando de los excesos, bebiendo alcohol y consumiendo cocaína. Por ello cuando la fiesta infantil terminó, tuvieron la necesidad de continuarla por su cuenta y se marcharon a un club nocturno, donde pasaron toda la noche bailando y bebiendo. Después de varias horas de descontrol total, alrededor de la medianoche ambos se registraron en el 'Dallas Motel' alrededor de la medianoche.

Al días siguiente tenían que acudir a recoger a su hija, pero nunca aparecieron, lo provocó que la familia diese la voz de alerta y reportase su desaparición. Su paradero seguía siendo el 'Dallas Motel', no llegaron a salir del lugar y allí mismo las autoridadesencontraron sus cuerpos. Estaban dentro de la bañera, la cual se encontraba llena de agua, achicharrados y sin signos de vida, por lo que en una primera instancia las autoridades determinaron que fue un golpe de calor.

El agua en la bañera había alcanzado los 50 grados y el radiador de la habitación también estaba alto de temperatura, por lo que la policía ratifico su teoría del golpe de calor. Además, en las pruebas toxicológicas se revelaron rastros de cocaína y niveles muy altos de alcohol en la sangre, lo que podría haber atenuado la situación.

Dos meses después se descubre la causa oficial de la muerte

Dos meses después el equipo forense confirma la causa de la muerte, en concreto la médico forense Andressa Boer Fronza que confirmaba el jueves: "La causa de ambas muertes fue envenenamiento exógeno, favoreciendo el proceso de insolación con deshidratación intensa y colapso térmico que culminó en insuficiencia orgánica y finalmente la muerte", por lo que no murieron exactamente por un golpe de calor, sino que su cuerpo entró en un estado de latencia física similar a la hibernación, donde la tasa metabólica del cuerpo se ralentiza considerablemente, llamado letargo.

También se llevó a cabo un examen más detallado de la habitación del motel, el automóvil de la pareja y las cámaras de seguridad para poder descartar envenenamiento por monóxido de carbono, ahogamiento o descarga eléctrica. Por lo tanto, según informó el jefe de la Policía Felipe Simao: "Estas circunstancias, combinadas con las sustancias encontradas en los cuerpos, han llevado a la Policía Civil a concluir que la causa de la muerte fue repentina y no se debió a la intervención de terceros", cerrando así el caso.

Mensaje de la familia

La familia de Carolina emitió un comunicado en el que afirmaba que no consumía drogas y sugería que la obligaron a consumir cocaína y alcohol. Dejando entrever que su marido Jeferson la podría haber obligado a consumir drogas y hacer todo lo ocurrido aquella noche.

