Uno de los secuestrados por Hamás muestra el túnel donde vive desde hace dos años mientras cava su propia tumba: "El tiempo se agota"

Hace unos meses, Hamás difundió un vídeo del rehén israelí Evyatar David, de quien ya publicó imágenes mostrando su extrema delgadez. No obstante, en este vídeo no muestra tanto su estado físico, sino que puede observarse cómo cava su propia tumba.

Tal y como puede escucharse, Evyatar David dice que está cavando "su propia tumba" mientras utiliza una pala contra la tierra dentro de un túnel en la Franja de apenas un metro de ancho. Posteriormente, al final del vídeo el joven se derrumba sobre la pala pidiendo una tregua que le permita volver a casa con su familia.

Sobre un acuerdo de paz, Tal Shoham, otro rehén, se muestra escéptico. Shoham asegura que "al menos en su generación, una paz verdadera no es posible". Tal Shoham estuvo más de 500 días secuestrado y al recordar el lugar donde pasó más de un año asegura que es "como entrar en un cementerio enorme".

Hamás publicó más vídeos de rehenes

Después de un tiempo, la Yihad Islámica Palestina publicó otro vídeo del cautivo Rom Braslavski, también visiblemente desnutrido y en el que no paraba de llorar pidiendo al Gobierno que permitiera la entrada de alimento a Gaza.

Hamás suele publicar vídeos de rehenes, una herramienta de presión psicológica hacia Israel, en momentos críticos de las negociaciones sobre el alto el fuego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com