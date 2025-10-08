Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ataque Noboa

El Gobierno de Ecuador acusa un “intento de asesinato” contra Noboa tras un ataque a su caravana por manifestantes

Cinco personas han sido detenidas por esta agresión que ocurre después de 16 días de paro por la eliminación del subsidio estatal al diésel.

Daniel Noboa, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Ol&oacute;n (Ecuador)

Daniel Noboa, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Olón (Ecuador)Efe

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

El Gobierno ecuatoriano ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía por "tentativa de asesinato" contra el presidente Daniel Noboa, después de que su vehículo fuera atacado por manifestantes. El incidente ha ocurrido en el cantón El Tambo, en la provincia de Cañar, donde Noboa tenía previsto anunciar y supervisar obras de agua potable y alcantarillado.

"Antes de llegar al estadio, unas 500 personas aparecieron y lanzaron piedras. El vehículo del presidente presenta impactos de bala. Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, continúa con su agenda con normalidad", ha informado la ministra de Ambiente, Inés Manzano, ante los medios. Durante el recorrido, el propio Noboa habló sobre lo ocurrido ; “A diferencia de quienes no quieren una nueva Constitución, ni reducir el número de asambleístas, ni que los recursos públicos lleguen a la gente, nosotros buscamos el camino democrático. Hay quienes quieren mantener el poder en unos pocos espacios y dañan la vida de la mayoría de ecuatorianos para conseguirlo”.

Una zona con mucho paro

El Cañar, la zona donde se ha producido el ataque, es una de las áreas más afectadas por el paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Hace unas semanas, la Conaie lo declaró de forma indefinida en protesta contra la eliminación del presidente Daniel Noboa del subsidio al diésel. La decisión fue tomada durante una asamblea extraordinaria celebrada en Riobamba, con la participación de sus tres organizaciones regionales: Ecuarunari (Sierra), Confeniae (Amazonía) y Conaice (Costa). Marlon Vargas, presidente del organismo, calificó esta medida como un “atentado contra los sectores más pobres del país” y advirtió de su impacto “ afectará gravemente en el costo de la vida, especialmente en la canasta básica, debido al alza inmediata del precio del diésel, que subió a USD 2,80 por galón.

Ahora, esta agresión a la caravana presidencial ha intensificado este desacuerdo. Ante el temor de que se repita una movilización masiva hacia Quito, como ocurrió en 2019 y 2022, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en una docena de provincias andinas y amazónicas, territorios clave en su triunfo electoral. Las movilizaciones anteriores y la ocupación de la capital debilitaron significativamente a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Uday y Hamza, la historia de dos gemelos que nacieron el día en que comenzó la ofensiva de Israel tras los atentados de Hamás

Historia de dos gemelos que nacieron el día que comenzó la guerra

Publicidad

Mundo

Miembros de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado de Hamás, en la Franja de Gaza.

Hamás confirma el intercambio de listas de rehenes con Israel y se muestra optimista

Daniel Noboa, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Olón (Ecuador)

El Gobierno de Ecuador acusa un “intento de asesinato” contra Noboa tras un ataque a su caravana por manifestantes

Minuto de silencio

Israel conmemora el segundo aniversario del 7 de octubre con un homenaje en Tel Aviv

La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales
Flotilla

Israel intercepta algunas embarcaciones de la segunda Flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria

Gisèle Pelicot
FRANCIA

Dominique Pelicot asegura que los violadores de Gisèle Pelicot conocían el plan con antelación "Todos lo sabían"

La historia del padre al que secuestraron a sus dos hijos uno libre y otro en túneles: "No sé si está vivo o muerto"
Familiares rehenes

Isik, padre de dos hijos secuestrados por Hamás, uno libre y otro en túneles de Gaza: "No sé si está vivo o muerto"

En Tel Aviv, cientos de personas se reúnen para rendir homenaje a los asesinados y a los secuestrados del 7 de octubre de 2023.

El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos
Israel-Hamás

Las impactantes imágenes del antes y el después de Gaza tras dos años de bombardeos israelís

El 80% de los edificios están dañados o directamente destruidos cuando se cumplen dos años del atentado de Hamás que desencadenó la atroz respuesta de Netanyahu.

Trump diseña su dólar perfecto: una moneda con el puño en alto y su cara grabada

La 'doble cara' del dólar perfecto de Donald Trump: una moneda con el puño en alto y su rostro grabado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

La decisión de Trump de enviar a la Guardia Nacional a Chicago y Portland desata un conflicto en Estados Unidos

Policía en el lugar del ataque con arma blanca en Herdecke

Apuñalan a la alcaldesa alemana de Herdecke, Iris Stalzer: la Policía no descarta motivos familiares en el ataque

Publicidad