Las impactantes imágenes del antes y el después de Gaza tras dos años de bombardeos israelís

La guerra entre Israel y Hamás cumple este martes dos años después de que el grupo terrorista llevara a cabo una masacre en un festival que se desarrollaba en territorio israelí.

Desde entonces, la muerte, el caos y la destrucción se han ido apoderando de la Franja de Gaza, azotada día y noche por el ejército de Netanyahu durante dos largos años.

La impactante imagen del antes y el después de Gaza muestra la destrucción total en un territorio en el que el 80% de los edificios se encuentran dañados y directamente destruidos.

A día de hoy, familiares israelís siguen pidiendo la libertad de 22 rehenes secuestrados por Hamás, al menos los que se cree que siguen con vida. Desde el ataque terrorista en el festival, donde murieron unas 1.200 personas, Israel ha matado a cerca de 67.000 palestinos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com