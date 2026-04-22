Asesinan a la influencer Katherine Mejía, de 17 años, en Honduras: investigan una posible venganza

La muerte de Katherine Mejía Argueta, una influencer de 17 años conocida en redes como 'La Mazorca', ha desatado una fuerte conmoción en Honduras. Encontraron el cuerpo de la joven sin vida en una plantación de palmeras en Tocoa, apenas 24 horas después de que se denunciara su desaparición.

El cuerpo presentaba signos evidentes de violencia, según informaron medios locales, lo que ha llevado a las autoridades a abrir una investigación por homicidio. 'El Heraldo' apunta incluso que la encontraron "parcialmente degollada" y con sangre cubriéndole el rostro.

La alerta saltó cuando familiares denunciaron la desaparición de la menor. Poco después, varias personas que transitaban por una zona apartada dieron el aviso al encontrar el cadáver. La Policía confirmó que la joven recibió un mensaje a través de redes sociales en el que la citaban en ese lugar para una supuesta una oportunidad laboral vinculada a su actividad como creadora de contenido.

Detenidos y principales hipótesis

Las autoridades han detenido a tres personas como presuntos implicados en el crimen. Según las primeras investigaciones, la joven habría sido víctima de una emboscada tras acudir al encuentro junto a su pareja, Óscar Adonis, que es uno de los detenidos. Según su versión, Adonis asegura que le amenazaron de muerte y que fue interceptado para presenciar el momento del crimen. Añade que le obligaron a actuar como "anzuelo" para trasladar a la joven hasta el lugar, declarando que "era una de dos: plata o plomo".

Una de las líneas de investigación que se baraja apunta a una posible trama de venganza. Según fuentes policiales, el caso podría estar relacionado con un crimen previo en el que la víctima habría sido señalada como presunta implicada, algo que su familia niega tajantemente.

La madre de la joven ha rechazado públicamente cualquier vínculo de su hija con hechos violentos anteriores y ha expresado su profundo dolor tras conocer lo ocurrido: "Es un dolor que ninguna madre espera...Esto es muy duro. Preferirías morirte al ver a tu hija así, y peor aún, siendo mujer. Jamás imaginé que esto me pudiera pasar a mí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.