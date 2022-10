La guerra en Ucrania entra en una nueva fase que augura un "escenario temible", según Josep Borrell

La guerra entre Rusia y Ucrania ha entrado en nueva fase, una peligrosa. Según el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Moscú está retrocediendo en el campo de batalla por lo que "amenaza con usar el arma nuclear".

Este escenario es según Josep Borrell muy preocupante. "Estamos ante un escenario temible, ante el que no tenemos que cerrar los ojos", ha advertido ante el Parlamento Europeo. A su juicio, en estos momentos existe "una guerra convencional que envuelve a una potencia nuclear".

En este sentido, el jefe de la diplomacia comunitaria ha añadido que en este punto de inflexión, en el que las fuerzas rusas están mostrando síntomas de debilitamiento, el apoyo de Occidente a Ucrania es vital: "La situación del ejército ruso es muy mala, entre otras cosas porque los soldados rusos no saben para qué es esa guerra, y los 300.000 que serán sacados de sus casas para ser llevados al frente lo van a entender menos todavía. Nuestro continuo apoyo a Ucrania no es una cuestión de generosidad, también es una batalla por nuestra libertad. No es momento de vacilar. Se puede ganar en el campo de batalla", ha afirmado.

Putin subestima las democracias

Borrell ha reconocido que Putin considera débiles a las democracias, hasta el punto de subestimarlas. "Cree que los sistemas de opinión pública no soportarán un invierno frío. Está esperando la llegada del General Invierno, que siempre ha salvado en última instancia al ejército ruso. Está esperando que el frío, los cortes en el suministro de gas, los altos precios y las bajas temperaturas minen nuestra voluntad de seguir apoyando Ucrania".

Por esta razón, el responsable europeo de Exteriores ha reivindicado el acuerdo político alcanzado entre los Veintisiete para pactar el octavo paquete de sanciones contra Rusia.

Ucrania retoma la ofensiva

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reconocido que sus soldados están rompiendo las líneas defensivas del Kremlin. Lo están haciendo avanzando de forma "rápida y poderosa", principalmente en el sur y en el este del país. "Decenas de asentamientos ya han sido liberados del pseudoreferéndum ruso solo esta semana", ha puntualizado el mandatario.