Las grabaciones de Alexa que han resuelto el asesinato de una mujer por su marido a puñaladas

"Alexa, enciende la luz de arriba. Alexa, apaga la televisión del dormitorio". Esas fueron las grabaciones que se escucharon en un dispositivo de Alexa después de que un hombre matara a puñaladas a su mujer. Los hechos ocurrieron en Reino Unido.

Daniel White, de 35 años, asesinó a su mujer Angie de madrugada. La estranguló antes de bajar a por un cuchillo y cortarle el cuello. Los hechos quedaron grabados en el dispositivo de Amazon junto a los momentos previos y posteriores a la muerte de la mujer.

Tras los hechos, White llamó a la policía a quien admitió haberle cortado el cuello a Angie. Por teléfono, el hombre admitió haber salido de la vivienda y que quería que la policía acudiera a recogerlo. Allí fue detenido bajo sospecha de asesinato.

Cuando los agentes entraron en la vivienda, encontraron el cuerpo de la mujer cerca del radiador de su dormitorio. Asimismo, vieron que la puerta fue abierta a la fuerza y que se encontraba un cuchillo "desechado". "Fue una escena muy, muy traumática", dice un oficial.

La policía comenzó la investigación, donde llamaron a los vecinos. Allí encontraron que los dispositivos Alexa contenían pruebas clave junto a los horarios que mostraban. También momentos previos de la vida de Angie. "Mi madre era una persona muy alegre, muy amable, agradaba a todo el mundo y no tenía ni un hueso malo en el cuerpo", dice su hija Molly.

Así fue la relación entre Angie y Daniel White

Angie, de 34 años, se mudó con Molly a Swansea. Allí conoció y comenzó una relación con White, que tenía 24 años en aquel momento. Al principio la relación floreció, pero al poco tiempo comenzaron a tener numerosas discusiones. "Era muy introvertido, pero asumimos que era una persona muy tímida. Realmente no lo veía como su tipo', reflexiona Laura Harvey, la hermana de Angie.

Dos años después se casaron. Al tiempo, Angie comenzó a alejarse de su familia. "Estaban discutiendo, pero nunca lo vi poner una mano sobre mi madre, levantaba la voz pero nunca le hablaba mal cuando yo estaba cerca", admitió Molly.

Sin embargo, su hermana recuerda lo contrario. "En un momento dado tuvo un ojo morado y estoy segura de que incluso usó el cliché "Entré por la puerta", dice Laura, mientras recuerda que Angie intentaba ocultar el abuso.

Finalmente, White cumplió una sentencia de prisión por una agresión a Angie. Le había roto la mandíbula y la estrangularon, tal y como afirma un psicólogo forense. "Tan pronto como una mujer es estrangulada por su pareja, esa pareja tiene siete veces más probabilidades de matarla", dijo.

Angie siguió visitando a White en prisión. Al salir, Molly recordó lo "nerviosas pero emocionadas" que estaban, convencidas de que había "cambiado". Y, aunque las cosas fueron bien al principio, no pasó mucho hasta que volviera a ser una persona violenta con ella. "Levantaba la voz o tiraba una taza, simplemente perdía la cabeza sin ningún motivo", recuerda Molly.

"Discutían a mi alrededor y luego me involucraban. Me quedaría con mi pareja y mamá me mandaría un mensaje para que volviera a casa, no se siente segura y me preguntaría si podía dormir en mi cama. Era demasiado para mi salud mental, así que tuve que irme", dice.

Al final, Angie dejó la relación y comenzó a dormir en una habitación separada con la puerta cerrada con llave. Sin embargo, White abrió, la estranguló antes de bajar a buscar un cuchillo y le cortó el cuello.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2022 y ahora se emiten en un documental llamado 'Deadliest Families'. Un año después el caso llegó a los tribunales. White aceptó y se declaró culpable, pero no asistió al tribunal y no aceptó que había regresado a la cocina para buscar un cuchillo. Gracias a las grabaciones de audio de Alexa, la policía demostró que sí había ido a por él.

"Pudimos rastrear sus movimientos por toda la casa y exactamente qué hora era. Fue una mina de oro de información para darnos una narrativa, exactamente lo que sucedió durante esos pocos minutos", dice un oficial de policía. White fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 20 años y 10 meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com