El Gobierno sirio niega que hubiera una masacre en Tremseh

El portavoz del Ministerio sirio de Asuntos Exteriores, Yihad Makdissi, ha afirmado este domingo que lo sucedido el pasado jueves en la localidad de Tremseh, en la que, según fuentes opositoras, murieron más de 200 personas a manos de las fuerzas del régimen de Bashar al Assad, "no fue una masacre, fue una respuesta militar", y ha asegurado que en los combates entre "las fuerzas de seguridad y los terroristas" solo murieron "dos civiles" y 37 combatientes.



"El objetivo de esta rueda de prensa es decirle al pueblo que lo que sucedió no fue una masacre", declaró Makdissi durante un encuentro con los periodistas en Damasco transmitido en directo por las televisiones (incluida Al Yazira). "Fue un enfrentamiento entre las fuerzas regulares y los grupos armados que no creen en una solución pacífica", prosiguió. "Esta es la realidad, política y militarmente", agregó.



Makdissi rechazó las conclusiones de los observadores de la ONU que visitaron ayer sábado la ciudad y aseguró que el Ejército sirio no utilizó carros de combate, helicópteros ni aviación durante la ofensiva y que lo sucedido fue el resultado de un enfrentamiento entre "las fuerzas de seguridad y los terroristas" en Tremseh, que se había convertido en un "foco de los grupos armados para lanzar ataques terroristas".



"Las fuerzas del Gobierno no utilizaron helicópteros, aviones ni carros de combate, las armas más pesadas que utilizaron fueron los lanzagranadas", manifestó Yihad Makdissi. "Lo que sucedió no fue un ataque del Ejército contra civiles inocentes", aseveró. Algunas de las imágenes sobre la matanza difundidas por los medios internacionales son "falsas", denunció.



"Este sábado recibimos una carta del señor Kofi Annan (mediador internacional para Siria) dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Walid al Mualem", explicó el portavoz. "Lo menos que podemos decir sobre esta carta sobre lo sucedido en Tremseh es que no se ajusta a los hechos. Por usar un lenguaje lo más diplomáticamente posible, lo que decimos es que esta carta es muy precipitada", aseguró.



Los observadores de la Misión de Supervisión de Naciones Unidas en Siria (UNSMIS) pudieron constatar este sábado sobre el terreno que la ofensiva del pasado jueves contra Tremseh tuvo como objetivo principal a los desertores del Ejército y a activistas de la oposición y pudieron comprobar que durante los ataques se empleó un amplio repertorio de armamento, como artillería y morteros. Un portavoz de la UNSMIS ha precisado que, por el momento, la cifra de víctimas mortales no está clara.