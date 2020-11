Georgia confirma a Joe Biden como ganador en el estado de las elecciones en EEUU

Georgia ha confirmado que el ganador del estado en las elecciones de EEUU 2020 es el candidato demócrata Joe Biden tras completar el recuento manual de los votos que apenas modificó los resultados.

Biden obtuvo 2.475.141 votos (49,5%) por delante del todavía presidente Donald Trump, con 2.462.857 (49,3%), según la Secretaría de Estado de Georgia, la autoridad electoral en el estado. Con el recuento manual Trump recortó unos 2.000 votos fruto de errores humanos durante el escrutinio, pero no fueron suficientes para alcanzar a Biden, ganador con una diferencia final de 12.284 sufragios.

Joe Biden es el primer candidato demócrata que gana en la sureña Georgia desde que en 1992 lo hiciera Bill Clinton. El resultado del recuento a mano coincide con el rechazo de un tribunal federal en Atlanta (Georgia) a la enésima demanda interpuesta por la campaña de Trump que tenía como objetivo retrasar la certificación de los resultados.

Al ser la diferencia menor al 0,5 %, la ley electoral en Georgia permite a la campaña de Trump solicitar hasta el próximo martes un nuevo recuento, esta vez mecánico.

"El recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas", ha escrito en Twitter durante esta semana el presidente saliente, que aún no ha reconocido su derrota electoral.