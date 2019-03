Gadafi guardaba en su búnker un álbum con fotos de Condoleezza Rice

La prensa estadounidense, se ha hecho eco de las fotografías de un álbum descubierto por los rebeldes libios en el palacio de Gadafi, en el que queda al descubierto que su pasión por Rice iba más allá de las palabras que le había dedicado en público.

En una entrevista con la cadena de televisión Al-Jazeera en 2007, el líder libio declaró su admiración por Rice: "La admiro y estoy muy orgulloso de la forma en la que se reclina y da órdenes a los líderes árabes... Leezza, Leezza, Leezza. La amo mucho. La admiro y me siento orgulloso de ella porque es una mujer negra de origen africano", dijo.

En septiembre de 2008 Rice realizó un viaje oficial a Trípoli que calificó de histórico, ya que era el primero que realizaba un secretario de Estado en 55 años.

Durante la visita, ambos mantuvieron una cena privada con la que el mandatario libio rompió su ayuno de Ramadán y, según recuerda el Huffington Post, obsequió a su invitada con costosos regalos valorados en unos 212.000 dólares.

Entre otros un anillo con un diamante presentado en una caja de madera, un laúd acompañado de un DVD, un candado con una foto de Gadafi en el interior y una copia del "Libro Verde de la Revolución" con una inscripción en la que expresaba su "respeto y admiración" por ella.

Pero según el 'Huffington Post', Gadafi no es el único que ha tenido un 'flechazo' por Rice. Este diario apunta a que el ex ministro de Asuntos Exteriores canadiense Peter McKay; el ex ministro de Exteriores Británico Jack Straw y el ex ministro de Asuntos Exteriores italiano Massimo D'Alema también han sentido más que admiración por la política estadounidense.