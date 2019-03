Francisco no vive en la residencia papal por "necesidad de vivir entre la gente"

El Papa Francisco ha mantenido un encuentro con 9.000 alumnos de colegios de los jesuitas en Italia, Albania y otros países en el Aula Pablo VI del Vaticano. Tenía preparado un discurso pero ha preferido responder a las preguntas que le hicieron los muchachos. "He preparado un texto de cinco páginas, pero imagino que será aburrido. Os haré un resumen y dedicaremos el tiempo a dialogar", les ha dicho.

Durante el coloquio, un niño le ha preguntado si quería convertirse en Papa, a lo que Francisco ha dicho: "Una persona que quiera ser Papa no se quiere a sí misma. No, yo no quería ser Papa". Una niña le preguntó si continúa viendo a sus amigos y Bergoglio le ha respondido que es Papa desde hace dos meses y medio y sus amigos están "a 14 horas de avión de Roma". "Están muy lejos. Pero ya han venido tres a saludarme y los veo y me escriben y los quiero mucho. No se puede vivir sin amigos, eso es muy importante", ha manifestado.

Una estudiante le ha preguntado por qué ha renunciado a vivir en el palacio apostólico, en el apartamento papal, y ha decidido seguir en la residencia de Santa Marta y si eso significa una renuncia a la riqueza. "Tengo necesidad de vivir entre la gente y, si viviese solo, estaría un poco aislado y no me haría bien. Esa pregunta me la hizo también un profesor y le dije: por motivos psicológicos. Es mi personalidad", afirmó.

Francisco ha asegurado que el apartamento papal "tampoco es tan lujoso" y ha insistido en el motivo de vivir en la residencia vaticana: "Porque no puedo vivir solo". No obstante, ha añadido que también ha tenido en cuenta los tiempos que vive el mundo, "en los que se habla de tanta pobreza". "La pobreza en el mundo es un escándalo. En el mundo, donde hay tanta riqueza, tantos recursos para dar de comer a todos no se puede entender como hay tantos niños hambrientos, sin educación, tan pobres. La pobreza hoy es un grito", ha subrayado.

Francisco ha dicho también que los cristianos tienen que implicarse en política "y no desempeñar la parte de Pilato, lavándonos las manos".