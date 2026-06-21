Francia prohíbe beber alcohol en la calle en plena alerta roja con temperaturas de hasta 43 grados

El Gobierno francés ha prohibido el consumo de alcohol en la calle en los departamentos en alerta roja para evitar una mayor presión sobre los servicios sanitarios, que están siendo muy solicitados por el calor. El país galo afronta este lunes una situación inédita con 49 departamentos en el máximo nivel de alerta, 14 más que este domingo y temperaturas que podrían alcanzar los 43 grados.

El ministro delegado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, anunció a primera hora de la tarde la extensión de la alerta roja y, en una comparecencia pública, indicó que otros 54 departamentos estarán en alerta naranja. "El lunes y el martes vamos a superar probablemente los récords de temperaturas", señaló Lefèvre, que añadió que esta ola de calor "es un episodio extremadamente precoz". La alerta roja el lunes cubrirá la fachada oeste del país, salvo la región de Normandía y los departamentos próximos a Bélgica, pero también buena parte del interior, incluida la región de París.

Ola de calor similar a las del 2003

Météo France ha comparado la situación con la histórica ola de calor de agosto de 2003, que causó 15.000 muertes. El organismo meteorológico advierte de temperaturas excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche. En concreto, la próxima noche, los termómetros no bajarán de los 20-23 grados y, en la zona de Burdeos, se situarán incluso entre los 23 y los 26 grados. Durante la tarde, las temperaturas seguirán subiendo respecto a las registradas este domingo. En algunos puntos se alcanzarán entre 40 y 42 grados o incluso más. Los servicios meteorológicos prevén 43 grados en Burdeos, 41 en Limoges y Rennes, 40 en Toulouse y Tours, y 39 en París.

Además, avisan de que este episodio de canícula va a continuar, e incluso podría agravarse en ciertas regiones una buena parte de la semana próxima. El ministro de Educación, Edouard Geffray, afirmó que 845 centros de enseñanza de primaria y de secundaria han decidido no abrir sus puertas el lunes por el calor. Otros 1.800 van a ajustar los horarios para evitar las clases en las horas de más calor de la tarde.

Por su parte, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, ha anunciado que se ampliarán los horarios en los que se permite el baño en lugares como el Canal Saint Martin, al que estos últimos días acuden cientos de personas para refrescarse. Este episodio de calor afecta, además, de forma notable este domingo a la Fiesta de la Música que se celebra en Francia cada 21 de junio con conciertos que sacan a la calle a millones de personas. A pesar de que no haya una regla general para el conjunto del país, en algunos lugares las prefecturas o los ayuntamientos han decidido anular o posponer algunos de esos conciertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.