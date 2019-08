Unos 13.200 policías y gendarmes, apoyados por fuerzas militares, serán desplegados para garantizar la seguridad durante la próxima cumbre del G7 en Biarritz (País Vasco francés), informó este martes el ministro francés del Interior, Christophe Castaner, que agradeció el apoyo prestado por las autoridades españolas.

En una conferencia de prensa televisada, Castaner detalló que las fuerzas militares se encargarán de proteger el espacio aéreo y marítimo y de efectuar las misiones de contraterrorismo. Más de 450 bomberos y trece equipos móviles de emergencias y reanimación también formarán parte del despliegue con el fin de hacer frente a una triple amenaza terrorista, de altercados públicos y cibernética.

El titular del Interior subrayó que efectivos de la Guardia Civil española, la Policía Nacional y la Ertzaintza, cuya cifra no precisó, garantizarán el orden público en las manifestaciones organizadas en territorio de España, reforzarán el control de la frontera y están colaborando también en materia de inteligencia.

"Esta cooperación es importante para anticipar y prevenir la organización de potenciales concentraciones violentas", dijo Castaner, quien destacó que "España desempeña un rol clave en la seguridad de esta cumbre y su apoyo es capital".

Aseguró que, aunque Francia afronta una amenaza terrorista "elevada", no se ha registrado ninguna alerta particular para esta cita. Asimismo, subrayó que "no se tolerará" ningún altercado violento y que el dispositivo está preparado para la dispersión rápida de ese tipo de disturbios y para el arresto inmediato de sus responsables.

El objetivo del Gobierno francés, añadió, es garantizar el orden público, la seguridad de las delegaciones participantes y la de los residentes y turistas de Biarritz, con la intención de que el amplio despliegue conlleve las menores molestias posibles.

La cumbre del G7 se celebrará entre el 24 y el 26 de agosto en Biarritz, donde el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá entre otros a los jefes de Estado y/o de Gobierno de Alemania, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. A la cena del sábado también acudirá el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez.