Francia entregará cazas a Ucrania y formará pilotos y soldados ucranianos

Francia da un paso más en la guerra en Ucrania. Emmanuel Macron ratifica su apoyo a Volodímir Zelenski frente a las agresiones rusas. "Francia quiere la paz y luchamos por ella, pero la paz no es la capitulación de Ucrania", asegura Macron.

El gobierno de París se compromete a enviar cazas Mirage 200-5 a Ucrania para defender su suelo y el espacio aéreo. Cede aviones de combate después de que varios países entregaran a Ucrania aviones F-16 de fabricación estadounidense, un modelo muy común en Europa.

Francia se compromete además a formar pilotos ucranianos en territorio galo. Será a partir del verano, durante unos cinco o seis meses. Un gesto que Moscú considera una hostilidad. Macron defiende que "no hay que tener tabús sobre ese asunto". "No se trata de ir a la zona de combate a realizar esas formaciones, pero, en el momento en el que Ucrania tiene un desafío, tenemos responder como ya lo hemos hecho".

Para Macron, la Rusia de Vladímir Putin "ha traicionado" el espíritu del Desembarco de Normandía. Asegura que el fin de la guerra solo puede llegar a través de una negociación entre Moscú y Kiev. Un proceso que "solo puede llegar si Ucrania resiste".

Y para que resista va a formar una brigada. Va a armar, entrenar y equipar a 45.000 soldados para defender a Ucrania ante los ataques del ejército ruso. Macron señala que no es "un aumento de escalada" entrenar a militares ucranianos directamente en ucrania, una opción que no ha descartado. "Nunca hemos estado en una situación de escalada. No fuimos nosotros quienes atacamos a Ucrania" y recuerda que Kiev "se enfrenta a una potencia imperialista, que no es la Alemania nazi, pero que pisotea el derecho Internacional".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido a los diputados franceses el apoyo de su país frente a una Rusia que en sus ambiciones expansionistas "no tiene límites", pero avisa de que "para la paz justa hace falta más".

Zelenski ha hablado en francés para reconocer la actitud de Francia: "Les doy las gracias por estar a nuestro lado para defender la vida". En ese momento los diputados presentes en la Asamblea francesa se han levantado de sus escaños para aplaudirle. Una ovación que ha durado varios minutos.

Zelenski ha hecho un paralelismo en el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Afirma la "batalla de Ucrania tiene para Europa el mismo significado que el desembarco de Normandía".

