Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Francia

Dimite la presidenta del Louvre tras las sucesivas crisis del museo: desde el gran robo hasta la inundación en la biblioteca

Macron ha agradecido la labor y el compromiso de Des Cars, de 59 años.

Laurence des Cars

Dimite la presidenta del Louvre | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, dimite tras las numerosas crisis a las que ha tenido que hacer frente recientemente el museo, como el robo del pasado mes de octubre. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aceptado su renuncia. "El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto 'Louvre – Nouvelle Renaissance'", explicó el Elíseo en un comunicado.

Macron ha agradecido la labor y el compromiso de Des Cars, de 59 años, desde que se puso al frente del museo más visitado del mundo en 2021, e indicó que tiene previsto encargarle una futura misión para favorecer la cooperación de los grandes museos de los países del G7, del que Francia ejerce este año la presidencia rotatoria.

El robo en el Louvre

La gestión de Des Cars ha estado en el punto de mira desde el escándalo por el gran robo que sufrió el Louvre el 19 de octubre, cuando fueron sustraídas ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable, que no han se han podido recuperar a pesar de la detención de los presuntos autores materiales.

Fue un episodio que generó una grave crisis de imagen y sacó a la luz importantes deficiencias en el dispositivo de seguridad de esta institución pública.

El robo no fue la última crisis, ya que un mes más tarde el museo se vio obligado a cerrar una galería de antigüedades griegas y varias oficinas tras haberse constatado la fragilidad en algunas de las vigas de uno de los laterales del denominado cuadrilátero Sully.

Ese mismo mes, hubo una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias por la avería de unas tuberías, de las que se sabía que eran obsoletas, y varios documentos y obras resultaron dañados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Entra en vigor el arancel global de Donald Trump del 10%

La postura de Donald Trump sobre Cuba.

Publicidad

Mundo

Laurence des Cars

Dimite la presidenta del Louvre tras las sucesivas crisis del museo: desde el gran robo hasta la inundación en la biblioteca

Jordan James Parke

Muere Jordan James Parke, el hombre que se gastó 150.000 dólares en cirugías plásticas para parecerse a Kim Kardashian

(Foto de ARCHIVO)May 6, 2019 - Paris, Ile-de-France (region, France - the President of the French Republic, Emmanuel Macron receives the Secretary General of the European Council, Mr. Thorbjorn Jagland in interview at the Elysee Palace, May 06, 2019Europa Press/Contacto/Julien Mattia06/05/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, imputado por corrupción vinculada a Espstein, hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio

La carta Pokémon más cara de la historia: más de 16 millones de euros
CARTAS POKÉMON

La carta Pokémon más cara de la historia: el influencer Logan Paul cierra la venta por más de 16 millones de euros

Momento del incendio en la estación de esquí suiza
SUIZA

VÍDEO: Así comenzó el incendio en el bar de la estación de Suiza donde murieron 41 personas

La postura de Donald Trump sobre Cuba.
Estados Unidos

Entra en vigor el arancel global de Donald Trump del 10%

Aunque amenazó con que sería del 15%, Donald Trump no ha emitido la orden directiva necesaria y la tasa global impuesta finalmente será del 10%.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania
Guerra de Ucrania

Zelenski pide a Donald Trump que se ponga de su lado en el cuarto aniversario de la invasión a Ucrania

El presidente ucraniano insta a Donald Trump a que Washington mantenga el respaldo militar y financiero en un momento de gran incertidumbre política en su país.

Punch

La organización PETA pide trasladar al macaco Punch a un santuario y alerta del "trauma de un primate joven y muy sociable"

El actor Robert Carradine

Muere Robert Carradine, actor de 'Lizzie McGuire', tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

'El Pirata de Culiacán'

'El Pirata de Culiacán' y otros influencers que acabaron muertos por burlarse de 'El Mencho' y su cártel

Publicidad