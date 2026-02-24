Dimite la presidenta del Louvre tras las sucesivas crisis del museo: desde el gran robo hasta la inundación en la biblioteca

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, dimite tras las numerosas crisis a las que ha tenido que hacer frente recientemente el museo, como el robo del pasado mes de octubre. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aceptado su renuncia. "El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto 'Louvre – Nouvelle Renaissance'", explicó el Elíseo en un comunicado.

Macron ha agradecido la labor y el compromiso de Des Cars, de 59 años, desde que se puso al frente del museo más visitado del mundo en 2021, e indicó que tiene previsto encargarle una futura misión para favorecer la cooperación de los grandes museos de los países del G7, del que Francia ejerce este año la presidencia rotatoria.

El robo en el Louvre

La gestión de Des Cars ha estado en el punto de mira desde el escándalo por el gran robo que sufrió el Louvre el 19 de octubre, cuando fueron sustraídas ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable, que no han se han podido recuperar a pesar de la detención de los presuntos autores materiales.

Fue un episodio que generó una grave crisis de imagen y sacó a la luz importantes deficiencias en el dispositivo de seguridad de esta institución pública.

El robo no fue la última crisis, ya que un mes más tarde el museo se vio obligado a cerrar una galería de antigüedades griegas y varias oficinas tras haberse constatado la fragilidad en algunas de las vigas de uno de los laterales del denominado cuadrilátero Sully.

Ese mismo mes, hubo una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias por la avería de unas tuberías, de las que se sabía que eran obsoletas, y varios documentos y obras resultaron dañados.