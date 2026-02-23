Una mujer pierde los brazos y las piernas tras la lamida de su perro: "Podría pasarle a cualquiera"

Parecía una jornada laboral normal, pero había algo que le hacía sentir diferente. Un leve malestar iba a terminar convirtiéndose en una pesadilla. Manjit Sangha, de 56 años y vecina de Wolverhampton (Reino Unido), ha regresado a casa después de 32 semanas en el hospital, donde sufrió una cuádruple amputación tras desarrollar una sepsis que, según creen los médicos, pudo originarse por la lamida de su propio perro sobre una pequeña herida.

Manjit comenzó a encontrarse mal el domingo 14 de julio del año pasado. Al día siguiente estaba inconsciente, con dificultades para respirar, los labios morados y las extremidades heladas. Fue trasladada de urgencia al Hospital New Cross, donde ingresó en la UCI.

De una leve indisposición al coma

Durante su estancia en el hospital, su corazón se detuvo hasta seis veces. La infección se propagó con rapidez y los cirujanos se vieron obligados a amputarle ambas manos y las piernas por debajo de la rodilla para salvarle la vida. Además, le extirparon el bazo, sufrió neumonía y desarrolló cálculos biliares, por lo que podría necesitar nuevas intervenciones.

La sepsis es una afección grave y mortífera que se produce cuando el sistema inmunitario reacciona de forma descontrolada ante una infección y comienza a atacar los propios tejidos y órganos del cuerpo. Los médicos sospechan que la infección pudo entrar en el organismo a través de un pequeño corte o rasguño que lamió su perro. "Un día el sábado está jugando con el perro, el domingo se va a trabajar y el lunes por la noche está en coma", explicó su marido, Kam Sangha, de 60 años, a la BBC. "¿Cómo puede suceder esto en menos de 24 horas?", se preguntaba.

Necesitan ayuda para prótesis avanzadas

Kam dejó de trabajar durante siete meses para acompañarla al hospital. La pareja celebró allí su 37 aniversario de boda. "Todos los días decíamos 'hoy se va a ir', pero ella nos demostró que estábamos equivocados", relató su marido: "Es muy fuerte", asegura. Ahora, advierte que esto podría "pasarle a cualquiera".

Manjit asegura que no recuerda nada del primer mes ingresada. "No sabía qué estaba pasando", ha explicado. Ahora, ya en casa, la pareja ha iniciado una campaña para recaudar fondosdestinados a prótesis avanzadas, incluidas manos robóticas. Por el momento llevan más de 27.000 libras a través de 'GofundMe' y de una colecta organizada en la empresa en la que ambos trabajaban los fines de semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.