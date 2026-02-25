Derrumbe de casas, corrimiento de tierras...las graves consecuencias del fuerte temporal que ya deja 28 muertes en Brasil

Al menos 28 muertos y 40 desaparecidos por el fuerte temporal que está azotando Brasil. La localidad más castigada es la de Juiz de Fora donde 21 personas fallecieron y se intenta localizar a otras 37, de acuerdo con el último balance oficial. Otra consecuencia de las fuertes precipitaciones que protagonizan este temporal son los deslizamientos de tierra.

En el barrio de Parque Jardim Burnier, en Juiz de Fora, un talud ha sepultado a una docena de viviendas. "Aquí tenemos cinco óbitos confirmados, diez personas fueron rescatadas con vida y, según la población, hay quince más desaparecidas", informaron los bomberos.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, se mostraba desolado e indicaba que es "un momento muy triste. Ha sido una noche extremadamente lluviosa; llovió en pocas horas el equivalente a todo el mes en términos de volumen". La previsión meteorológica no mejora y el pronóstico para los próximos días vaticina más lluvias en la región para las próximas horas.

Brasil se ha visto golpeado en los últimos años por numerosos eventos climáticos extremos como consecuencia de fuertes temporales, sobre todo en la región sur y sureste del país. Uno de los más graves que se recuerda fue el de 2024 en el estado de Rio Grande do Sul, donde murieron unas 180 personas y muchas ciudades, incluida Porto Alegre, la capital regional, quedaron anegadas por el agua durante semanas.

