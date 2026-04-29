Carlos III y Camila rinden homenaje a las víctimas de los atentados del 11-S con una ofrenda floral en el memorial

Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, han rendido homenaje a las víctimas de los atentados del 11-S en Nueva York. También se han reunido con familiares de los fallecidos en medio de un gran despliegue de seguridad en la llamada "zona cero". El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el exalcalde Michael Bloomberg también han asistido al acto, en el que se colocó una ofrenda floral en el Memorial del 11-S, con el fin de honrar a las víctimas del mayor atentado terrorista en EE.UU, que este año cumple 25 años.

Una vez finalice el acto, el rey británico visitará una granja en el vecindario de Harlem, que proporciona frutas y verduras cultivadas de forma gratuita a la comunidad, mientras que Camila visitará la histórica biblioteca pública de la calle 42.

Carlos III y su esposa han depositado el buqué, una mezcla de flores blancas traídas de granjas de Nueva York y Nueva Jersey, y que también incluía peonías y narcisos blancos, al borde del estanque construido en la zona donde estaban las torres gemelas derribadas durante los atentados del 11-S en 2001, que contiene los nombres de las víctimas, 67 de ellas británicas.

Según la directora ejecutiva del Memorial y Museo del 11-S, Beth Hillman, el lugar simboliza la pérdida sufrida por Nueva York, Estados Unidos, el Reino Unido y el mundo aquel día, y la visita de los monarcas "ayuda a mantener viva la memoria de los atentados entre las generaciones más jóvenes", destacó al New York Times.

En la primera visita que la pareja real realiza a la Gran Manzana desde que Carlos III subió al trono en septiembre de 2022, llegaron al Memorial a las 13:00 hora local, donde les esperaba un nutrido grupo de personas, entre ellas altas autoridades de la ciudad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.