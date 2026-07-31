El Gobierno asegura que se devolverá a los migrantes que han entrado en Ceuta "respetando el derecho internacional"

El Gobierno español devolverá a las decenas de miles de migrantes que han irrumpido de forma irregular en la ciudad autónoma de Ceuta a través de los convenios de cooperación establecidos con Marruecos. Así lo ha asegurado este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha explicado que España mantiene acuerdos migratorios con Marruecos, Mauritania y Senegal que "tienen que ser respetados por los firmantes".

Una situación "difícil y compleja"

El ministro del gobierno, en una entrevista concedida a Radio Canarias, ha especificado que España llevará a cabo el proceso de devolución conforme al derecho internacional y que cada caso será analizado de forma individual de acuerdo a la legislación vigente. El ministro reconoció que la situación que vive Ceuta es "difícil y compleja", pero defendió que el Ejecutivo actuará combinando el cumplimiento de la ley con una respuesta "humanitaria". En este sentido, insistió en que la colaboración con Marruecos está siendo "cerrada" para gestionar la crisis y facilitar el retorno de quienes han accedido irregularmente a territorio español.

El Tribunal Supremo, protagonista

El miembro del ejecutivo español ha querido exponer que la posible causa principal de esta situación extraordinaria se puede deber a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones inmediatas de las personas que llegan a nado a territorio español, una circunstancia que, según el Ejecutivo, habría favorecido el incremento de intentos de entrada. Pese a ello, el ministro defendió que el Gobierno reaccionó "de manera inmediata" ante una situación "relevante" por el elevado número de personas que cruzaron la frontera. Por último, Torres lamentó la muerte de al menos 14 personas durante los intentos de alcanzar Ceuta a nado, un hecho que, a su juicio, refleja "el drama de la migración".

Un precedente que no se debe repetir

El ministro no ha querido olvidarse de la anterior crisis migratoria producida en Ceuta en el año 2021, cuando más de 8.000 personas accedieron a la ciudad autónoma en poco tiempo. Torres ha expresado su deseo de que no se repitan ciertas actuaciones: "No queremos que eso vuelva a pasar. Hay que aprender también". El miembro del gobierno pidió también una implicación de la Unión Europea: "Cuando llegan a Canarias, Ceuta o Melilla, también llegan a la Unión Europea", señaló, insistiendo en la necesidad de una respuesta coordinada por parte de los Estados miembros.

Los motivos de los movimientos migratorios

Recordó además que Ceuta, Melilla y Canarias son territorios especialmente sensibles en materia migratoria y destacó medidas como la reforma para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados. El ministro defendió que detrás de estos movimientos migratorios existen causas como la pobreza, el hambre o la desertificación, y recordó que la gestión de esta crisis debe realizarse respetando los derechos humanos y el ordenamiento jurídico internacional.