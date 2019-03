Explota un tren cargado con etanol en Ohio

Un tren cargado con etanol descarriló y algunos de sus vagones explotaron. El suceso tuvo lugar en Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos. Dos personas resultaron heridas y 30 viviendas tuvieron que ser desalojadas.

El descarrilamiento de once vagones ocurrió en un complejo industrial de Columbus, capital del estado de Ohio, no muy lejos de una zona residencial y del campus de la universidad de Ohio State.

Tres de los vagones iban cargados con etanol y estallaron, lo que originó una gran bola de fuego que provocó un incendio que los bomberos decidieron no sofocar y dejar que se consumiera gran parte del material inflamable. El portavoz de la ciudad del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Columbus, Michael Fowler, ha explicado que: "No habrá más explosiones. Todos los contendores han quedado rajados, por lo que ahora son solo contenedores abiertos ardiendo. Sería similar a llenar un frasco con alcohol y encender una cerilla en la superficie, ya que ésta se prende pero no explota. Ya no hay presión en los tanques de contención".

Nada más producirse este accidente, se estableció un perímetro de seguridad de unos dos kilómetros en el que se pidió a los residentes que no salieran de sus casas por precaución ante la posibilidad de que inhalasen gases tóxicos.

Los bomberos desconocen aún las causas del descarrilamiento, y han extremado las precauciones porque el tren también transportaba estireno, un compuesto altamente tóxico.