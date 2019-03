Los líderes europeos se reúnen para poner condiciones a Reino Unido antes de decidir si aplazan el 'brexit'

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, viajará este jueves a Bruselas para discutir un plan del 'brexit' "alternativo" con líderes de la Unión Europea, entre ellos el negociador de la UE para el 'brexit', Michel Barnier, según ha informado su partido en un comunicado.

Corbyn expresará su confianza en que se podrá acordar una alternativa para el acuerdo del 'brexit' de la primera ministra británica, Theresa May, en el Parlamento de Reino Unido, según ha indicado el Partido Laborista.

Corbyn también se reunirá con el secretario general de la Comisión Europea, Martin Selmayr, y mantendrá conversaciones con los primeros ministros de siete países de la Unión Europea, incluido el primer ministro español, Pedro Sánchez.

Sánchez viaja a Bruselas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Bruselas para participar en el Consejo Europeo que estudiará el retraso de tres meses para el 'brexit' solicitado por la primera ministra británica, Theresa May. Un retraso que el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha condicionado a que el Parlamento británico apoye finalmente -tras dos votaciones negativas- el acuerdo de retirada que May alcanzó con los Veintisiete.

Hace dos días, cuando la 'premier' aún no había formalizado su petición de prórroga para el 'brexit', Pedro Sánchez subrayó en Madrid que la primera ministra debía argumentar claramente las razones de esa solicitud y concretar el tiempo que reclamaba antes de que se hiciera efectiva la salida del Reino Unido de la UE. Pedía esas concreciones porque, como subrayó, "no se puede avanzar haciendo círculos".

Con el plazo ya solicitado sobre la mesa, el presidente español acude a esta reunión con el compromiso -así lo ha subrayado en los últimos días- de hacer todos los esfuerzos por que la salida sea ordenada, y en cualquier caso velar por los intereses de Europa y por unas buenas relaciones futuras con los británicos. Sánchez y el resto de líderes tienen que decidir si dan luz verde al retraso propuesto por May.

El periodo elegido no esta exento de complicaciones, si el Reino Unido como ha adelantado la propia primera ministra, decide no celebrar comicios al Parlamento Europeo, que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo en el resto de Estados miembros. Según las normas comunitarias, todos los países miembros de la UE están obligados a organizar la votación al Parlamento Europeo en su territorio y si se diera luz verde a una prórroga hasta el 30 de junio, el Reino Unido estaría violando la legislación si no celebra elecciones, a pesar de que el 2 de julio, cuando se constituye la próxima Eurocámara, ya no pertenecería a la UE.

Todas estas cuestiones estarán en el debate de esta primera sesión del Consejo Europeo que se celebra esta tarde y que continuará mañana, ya con carácter ordinario, para debatir otras cuestiones como la preparación de la próxima cumbre UE-China, el cambio climático o las medidas para afrontar la desinformación y las denominadas 'fake news' -noticias falsas-.