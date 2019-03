Un eurodiputado italiano, sorprendido por una cámara de televisión fichando para cobrar dietas

Un periodista holandés sorprendió a un eurodiputado italiano del partido el Popolo della Libertà, de Berlusconi fichando en el europarlamento a las seis y media de la tarde, con el tiempo justo para cobrar la dieta de 300 euros como si hubiese trabajado una jornada completa.

El periodista le preguntó que si no era demasiado tarde para acudir al trabajo. El parlamentario no solo eludió la respuesta, diciendo que no la entendía, sino que acabó a golpes y empujones con el equipo de reporteros. Finalmente, varias personas tienen que intervenir para evitar que el encontronazo vaya a mayores.