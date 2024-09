La Eurocámara da un paso adelante en la crisis venezolana y reconoce a Edmundo González como presidente legítimo

Durante 4 días se ha estado negociando una delicadísima resolución que todos los grupos sabían que tenía una gran sensibilidad política. La crisis de Venezuela obliga a no dar pasos en falso para no arrepentirse después. Está muy reciente el fracaso que la UE vivió con el caso de Juan Guaidó. Un apoyo internacional para forzar un cambio en el régimen, que claramente no funcionó.

Finalmente, la Eurocámara ha sacado adelante un texto que reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y a María Corina Machado como la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Un paso que hasta ahora no se había visto dentro de la Unión y que, a nivel global, sólo habían dado Panamá y Ecuador. El documento hace una petición “a la UE y a sus estados miembros para que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y elegido democráticamente pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025".

El texto inicial lo impulsó el Partido Popular Europeo y después se sumaron dos de los grupos de extrema derecha de la cámara, llegando a firmar los tres una propuesta de resolución conjunta. Alianza de peso del PPE con los Conservadores y Reformistas de la italiana Giorgia Meloni, y con los Patriotas de Europa, del húngaro Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen y donde también se encuadra VOX.

El texto ha sido aprobado con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Los diputados socialistas han votado en contra, porque ellos consideran que políticamente ahora mismo no es útil un reconocimiento internacional del líder opositor. El grupo de los liberales han preferido boicotear el texto y no votar, porque, -aunque estaban de acuerdo con gran parte del contenido-, no querían votar con la extrema derecha y pedían matices en cuanto al reconocimiento.

Eso sí, el PPE no ha conseguido aprobar uno de los puntos más duros que ellos proponían en la resolución inicial: la petición de una orden arresto internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad.

Los partidos españoles, divididos

Los partidos españoles han estado muy divididos. Por un lado, los populares han votado en bloque a favor de la resolución, y a ellos se han unido los eurodiputados de VOX y Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez. En contra se han manifestado las familias Socialistas, Verdes y la Izquierda, es decir PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG y Bildu han votado en contra.

El resultado de la votación ha provocado una intensa batalla política entre los diferentes partidos. El PP acusa a los socialistas españoles de “ponerse del lado del dictador Maduro” y dicen que su voto de hoy “es sonrojante para los que defendemos el estado de derecho, la libertad y los Derechos Humanos”. El PSOE responde que “el PP está instrumentalizando la situación de Venezuela para hacer política interna española” y les acusa de “apoyarse en la extrema derecha de Meloni, Orban y Le Pen, en lugar de hacerlo con los partidos europeístas".

Posible éxodo migratorio en Venezuela

La resolución parlamentaria afronta también las posibles consecuencias sobre el terreno. Se advierte de un "posible nuevo éxodo migratorio de ciudadanos venezolanos si no se produce un traspaso pacífico del poder".

La UE lleva semanas pidiendo la publicación de las actas "para poder tener unos resultados completos, transparentes y detallados de los comicios". Y se reconoce la mediación que están llevando a cabo Brasil, Colombia y México. Se apoya que estos actores regionales ejerzan toda la presión posible sobre el régimen de Maduro para que acepte la voluntad democrática del pueblo venezolano.

Para la Eurocámara, los informes de las misiones internacionales de observación electoral dejan claro que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron con los criterios internacionales de integridad electoral.

