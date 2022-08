Estados Unidos y la Unión Europea buscan alternativas al gas de Rusia pactando con regímenes autoritarios

El año 2022 va a ser inolvidable para Europa después de que Rusia comenzara una invasión a gran escala en Ucrania, lo que supuso el mayor conflicto en el continente después de que concluyeran las guerras yugoslavas el 12 de noviembre de 2001. La guerra ha traído un aluvión de consecuencias a nivel mundial, también a raíz del ahorro energético, dada la intención de la Unión Europea, Estados Unidos y los integrantes de la OTAN de aislar a Rusia.

Ese aislamiento conlleva consigo un intento por dejar de lado la dependencia energética que muchos países tienen de Rusia, como es el caso de Alemania, Hungría, Bulgaria o. Polonia. El pasado 4 de agosto, Rusia cortó el gas a Hungría, Eslovaquia y República Checa, con el Kremlin argumentando que no podía recibir el pago correspondiente de dichos países al suministro de gas por las sanciones occidentales. No obstante, el suministro ya ha sido reestablecido y comenzará a estar operativo al 100 % pronto.

Y no es el único caso. El gasoducto Nord Stream ha dejado de suministrar gran cantidad de gas, con Rusia argumentando que no puede reparar una turbina dañada, también por las sanciones que le ha impuesto Occidente. Alemania, furiosa por la reducción del suministro, argumenta que dichos comentarios son falsos, que la nueva turbina está lista para ser transportada y reparada, y que las sanciones no incluyen la correcta reparación del gasoducto.

Uniones tenebrosas para lograr gas

Dejando de lado a Rusia, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen que buscar nuevos aliados que les permitan un suministro de gas. Y existen numerosas críticas entre la población mundial porque esos nuevos acuerdos se están fraguando con regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos. Un ejemplo es Azerbaiyán, un país considerado muy represivo hacia la oposición política y con quien la Unión Europea firmó un tratado en el año 2021.

Más de lo mismo con Arabia Saudí, cuyo heredero, el príncipe Mohamed bin Salmán, es el principal acusado por la CIA de asesinar al periodista Jamal Khashoggi en octubre del año 2018. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con él recientemente en el Elíseo y la sociedad francesa recibió muy mal dicha reunión. Estados Unidos también mantiene contactos con los oligarcas saudíes y ha rebajado las sanciones a Venezuela para obtener petróleo de allí.