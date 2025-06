Estados Unidos desplegará 2.000 agentes de la Guardia Nacional para sofocar las protestas en Los Ángeles

Un total de 2.000 soldados de la Guardia Nacional se desplegarán en la ciudad de Los Ángeles. El presidente estadounidense, Donald Trump, habla de "rebelión" y amenaza al gobernador demócrata de California con intervenir para restaurar el orden.

"El Presidente Trump firmó un Memorando Presidencial desplegando 2.000 miembros de la Guardia Nacional para abordar la anarquía que se ha permitido que se agrave", ha señalado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump asegura que si el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no son capaces de acabar con las protestas, debe actuar el Gobierno federal. "Si el gobernador Gavin Newsom, de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, algo que todos saben que no pueden, entonces el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y saqueos, ¡como debe ser!", ha afirmado en Truth Social.

El encargado de contener la llegada de inmigrantes en el Gobierno de Estados Unidos, conocido como 'zar de las fronteras', Tom Homan, ha asegurado que se están movilizando los efectivos. "Vamos a traer a la Guardia Nacional esta noche. Vamos a contrarrestar a esta gente y vamos a hacer cumplir la ley", ha declarado en 'Fox News'.

Ante las redadas llevadas a cabo por el ICE durante la jornada del viernes, multitud de manifestantes se echaron a las calles para protestar contra la intervención policial y rodearon el centro de detención donde se encontraban los arrestados. Homan ha justificado la actuación de los agentes y ha asegurado que los arrestados eran "gente mala".

Algunos políticos, como el gobernador de California, también criticaron las detenciones. "Las continuas y caóticas redadas federales en toda California para cumplir con una cuota arbitraria de arrestos son tan imprudentes como crueles", aseguró.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha cifrado en 1.000 personas los manifestantes que se concentraron ante el centro de detención. "Los violentos ataques contra las fuerzas del orden en Los Ángeles por parte de manifestantes sin ley son despreciables y la alcaldesa Bass y el gobernador Newsom deben exigir su fin. Los hombres y mujeres del ICE arriesgan sus vidas para proteger y defender la vida de los ciudadanos estadounidenses", ha aseverado en un comunicado.

