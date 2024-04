Los españoles que viven en Israel cuentan cómo vivieron el ataque de Irán: "Solo me iría por una guerra nuclear"

La presencia de españoles con residencia en Israel es mínima, ya que de los más de 9 millones de habitantes que tiene el país, solamente hay 7.276 personas con nacionalidad española viviendo allí, según los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE). Varios españoles, como Virginia, anoche vivieron el momento del ataque con preocupación: "Todos estábamos expectantes ayer ante este posible ataque"

Sin dormir por el ataque

Muchos de ellos han pasado la noche en vela con la incertidumbre de qué iba a pasar, como cuenta Virginia en el vídeo de la parte superior: "Hay gente que ha estado toda la noche despierta". "Estuve pegada a las noticias hasta las cuatro de la mañana", añade Yael.

Aunque esperaban el ataque, ya que se les había avisado previamente, no tenían mucho conocimiento de él porque es la primera vez en la historia que Irán hace un ataque directo a Israel, por una preocupación de muchas personas era si la cúpula de hierro que protege a Israel podría soportar el ataque: "Todos estábamos también con las dudas de si el sistema de cúpula de hierro iba a proteger lo que era el estado e Israel". Según Sammy, cirujano español residente en Israel: "Nadie sabía exactamente de qué se trata un dron, qué hace o qué no hace".

Ya son más de seis meses los que llevan en guerra y ya saben cómo actuar por pura experiencia y por salvar su vida. Yael cuenta que saben "dónde está el refugio más cercano o que si suenan las alarmas antiaéreas hay que meterse en el refugio", y Luis Manuel comparte que "todas las casas en Israel modernas tienen una habitación segura, un cuarto blindado".

No abandonan Israel

A pesar del incremento de la tensión bélica, el Gobierno español descarta, por el momento, la evacuación de los españoles de esos países y los propios residentes como Luis Manuel no tienen en mente irse del país: "A día de hoy yo no me planteo irme, si se tratase de una guerra total contra Irán me plantearía mandar a mi mujer y yo solo me plantearía irme de aquí en un hipotético caso de una guerra nuclear".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado por su parte en redes sociales que la comunidad española que vive en Oriente Próximo "está bien" y que las embajadas nacionales en la región se encuentran "operativas", tras el ataque de Irán a Israel. "Condenamos los ataques de Irán contra Israel que constituyen un paso muy grave hacia la escalada regional. España sigue comprometida con la estabilidad regional y la paz. La contención es indispensable. La colonia española está bien. Nuestras embajadas en la región operativas", ha indicado Albares.

Pedro Sánchez también se ha pronunciado en la misma red social. "Tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, el Gobierno de España lo condena, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes".

El ambiente sigue tenso al no saber qué pasará o si Israel responderá a este ataque, pero los ciudadanos españoles se encuentran en la medida de lo posible algo más tranquilos al ver que la seguridad de su país es contundente y ver los apoyos que están recibiendo de los diferentes países, entre ellos los que pertenecen al G7 (una asociación y foro político y económico intergubernamental conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).