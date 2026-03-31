La española que sobrevivió al naufragio en Indonesia declara en el juicio: "No socorrieron a mis hijos ni a mi marido"

La mujer española que logró sobrevivir junto a una de sus hijas al naufragio de un barco turístico ocurrido el pasado mes de diciembre en el Parque Nacional de Komodo, en el sur de Indonesia, compareció este martes en el juicio por el suceso. Durante su declaración, aseguró que la tripulación "nunca socorrió" a sus hijos ni a su marido, quienes fallecieron en el accidente.

"Cada día soy más consciente de que ellos podrían haber avisado. De que mi marido y mis hijos podrían estar vivos", manifestó Andrea Ortuño en una intervención por videoconferencia ante el tribunal de Labuan Bajo, en la isla de Flores. A lo largo de casi tres horas de testimonio, con la asistencia de una intérprete, la española afirmó que en ningún momento se les informaron los protocolos de seguridad. Además, describió la embarcación como "vieja" y señaló que, al caer la tarde, el timón estaba en manos de "un chico joven".

La Fiscalía acusa al capitán, de 56 años, y al jefe de máquinas, de 22, de un delito de negligencia con resultado de muerte, que podría conllevar penas de hasta cinco años de prisión. El proceso judicial se inició el pasado 12 de marzo con la lectura de cargos. De acuerdo con la investigación policial, el capitán no se encontraba al mando del barco en el momento del siniestro, ya que había delegado el control en el jefe de máquinas.

El buque turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas próximas a la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT). Tras el accidente, se puso en marcha un operativo de búsqueda para localizar a cuatro ciudadanos españoles desaparecidos.

Después de 15 días de labores, los equipos de rescate hallaron los cuerpos sin vida de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, uno de sus hijos y una hija de Ortuño. Sin embargo, no se logró encontrar el cuerpo de otro hijo de la superviviente ni el de una expareja. Además de las dos españolas, sobrevivieron cuatro tripulantes y un guía, todos de nacionalidad indonesia.

Durante su declaración, Ortuño relató con detalle lo ocurrido desde su llegada a Labuan Bajo, donde iniciaron una excursión familiar de varios días por Komodo, con pernocta a bordo del barco el mismo 26 de diciembre. Tras visitar distintos puntos del parque, la embarcación navegaba hacia otra isla cuando, ya de noche, fue golpeada con fuerza por grandes olas que terminaron provocando su hundimiento. En ese momento, la mujer, de 37 años, se encontraba durmiendo en un camarote en la parte superior junto a su hija de siete años.

En la zona inferior del barco estaban su marido, Fernando Martín, y uno de sus hijos en una habitación, mientras que otros dos hijos de Ortuño, de una relación anterior, se encontraban en otra estancia. "Tras el primer impacto, que nos despertó, esperamos unos segundos, pero tras otro golpe, que ladeó el barco, cogí a mi hija y, tras lograr abrir la puerta, pudimos salir", recordó.

La superviviente aseguró que ningún miembro de la tripulación dio la alarma. Al comprobar que el agua comenzaba a inundar la embarcación, decidió lanzarse al mar junto a su hija y tuvo que pedir auxilio a gritos para que acudieran a rescatarlas en una embarcación auxiliar. "Estaban secos y con sus móviles operativos", señaló. Mientras tanto, los otros cuatro españoles no lograron salir con vida.

"Nunca socorrieron a mis hijos ni a mi marido", insistió Ortuño, quien relató que pidió en varias ocasiones ayuda a los tripulantes. Según su versión, estos respondían que "no se podía", pese a que el barco aún se encontraba "medio hundido". "Muchas veces pedí ayuda, pedí dar la vuelta y buscarlos", explicó, asegurando que la respuesta fue siempre negativa: "no, no, no". "Solo pido justicia", dijo Andrea, quien expresó su agradecimiento al pueblo de Labuan Bajo, autoridades y los equipos que participaron en las tareas de búsqueda. "Los tengo en mi corazón para siempre", afirmó. El juicio continúa sin que se sepa todavía la fecha de la próxima vista.

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