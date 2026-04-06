España también sigue los pasos de Artemis: un telescopio en el Teide localiza la nave Orión

Es el telescopio óptico más grande del observatorio del Teide, mide dos metros de diámetro y su tecnología robótica lo ha puesto a la vanguardia estos días ya que ha sido capaz de seguir la trayectoria de la nave tripulada Orión que va camino de la cara oculta de la luna, la misión espacial Artemis II.

Lo han hecho incluso en el punto más alejado de nuestro planeta al que llegará la nave, es decir a más de 400.000 kilómetros de distancia de la tierra. Un viaje que supone todo un hito para la humanidad y que ha servido también para poner en práctica los avances tecnológicos de este telescopio.

La principal característica es su capacidad para hacer seguimiento a un objeto tan pequeño, alejado y poco brillante como es la nave Orión. "Los científicos introducimos coordenadas e información sobre el objeto a estudiar y el telescopio es capaz de encontrarlo en el espacio", nos lo cuenta Miquel Serra, científico divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias y responsable del telescopio TTT3 del Observatorio del Teide, en Tenerife.

La observación tuvo lugar el 3 de abril, entre las 04:27 y las 04:29 UTC, cuando la nave se encontraba a unos 65.000 kilómetros de la Tierra y viajaba a una velocidad de 10.800 km/h.

Pero este importante logro no es más que el principio de lo que este instrumento será capaz de lograr a corto plazo

“En el futuro la tecnología láser con la que está equipada nos permitirá incluso poder establecer comunicaciones con misiones espaciales al margen de las radiofrecuencias que se usan actualmente y que están expuestas a que cualquiera pueda escucharlas, algo tremendamente sensible si tenemos en cuenta la importancia que tiene para grandes potencias mundiales como China o EEUU, la carrera espacial”. Quizás podamos contarlo desde aquí en la próxima misión espacial.

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