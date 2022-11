Escándalo en Reino Unido por la participación de Matt Hancock, el ministro de Salud durante el COVID, en un reality show

Matt Hancock, el que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia de coronavirus en Reino Unido, participará en un programa donde los concursantes son llevados a una selva en Australia para enfrentarse a singulares desafíos. Los conservadores decidieron que esto era incompatible con sus funciones en el Parlamento y han decidido suspenderle.

El diputado, de 44 años, estará ausente el tiempo en el que sea capaz de sobrevivir a las cribas realizadas por el público y las propias pruebas del programa de la cadena ITV 'I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!' (' Soy un famoso, ¡sáquenme de aquí!').

El programa lleva a un grupo de caras conocidas en el Reino Unido a una selva tropical en Australia. Una vez allí les ponen a prueba enfrentándolos a los elementos y a desafíos implícitos en un ambiente hostil con el ser humano, como serpientes venenosas y otro tipo de fauna salvaje. No es la primera vez que un miembro del partido Torie, los conservadores, accede a participar en este mismo programa. Una de las concursantes anteriores fue la exministra de Cultura Nadine Dorries, que se vio obligada a comerse el ano de un avestruz en 2012. En su momento, Dorries tampoco pidió permiso al partido para ir al programa y también fue objeto de críticas y de suspensión como medida disciplinaria.

El jefe de los conservadores, Simon Hart, ha sido el encargado de decidir el castigo de Hancock: “He considerado la situación y creo que es un asunto lo suficientemente serio como para justificar la suspensión con efecto inmediato”. Una decisión compartida con el primer ministro Rishi Sunak que también mira con malos ojos la participación de Hancock, según un portavoz.

Los otros famosos que participan este año

Entre los famosos que participan en la edición del programa de esta temporada se encuentra Boy George, el conocido cantante y DJ de Culture Club de 61 años, icono de la música en los años 80, y que se dedicó después a escribir a viajar por el mundo como DJ, a fundar un sello discográfico More Protein, a la fotografía, a escribir un musical que llegó a Broadway (Taboo) y a diseñar ropa bajo la marca B-Rude. George siempre fue abiertamente gay, no ocultaba su sexualidad a sus fans y mantuvo una gran amistad con el vocalista de Queen, Freddie Mercury. El artista ha firmado un acuerdo con los productores para no comer carne, ya que es vegano.

También participa este año el ganador de la Copa del Mundo de rugby de Inglaterra, Mike Tindall, cuya esposa Zara es medallista olímpica de salto de obstáculos y sobrina del rey Carlos III.

Matt Hancock fue una figura pública muy reconocida en Reino Unido durante la pandemia de coronavirus, aunque tuvo que dimitir tras incumplir las normas de distanciamiento social. Se filtró una grabación de una cámara de seguridad en el trabajo en la que se le veía besando a su asesora y antigua amiga de la universidad, Gina Coladangelo. Tras este episodio y su dimisión también se divorció de su mujer.

Matt Hancock cobra un sueldo de unos 100.000 euros anuales como diputado del parlamento británico.