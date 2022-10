A punto de cumplirse los 31 años desde la muerte de Freddie Mercury, el legado del genial cantante aún sigue creciendo.

Este 13 de octubre Queen ha publicado 'Face it alone' una nueva canción inédita con la voz de su desaparecido cantante. Una publicación que ya anunciaron en el mes de julio dos de los supervivientes de la banda británica, Brian May y Roger Taylor, en una entrevista a la BBC: "Hemos encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado", explicaba Taylor entonces. "Es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento", añadían.

El nuevo single se titula 'Face it alone' y está sacado de grabaciones que realizaron Queen en 1989 en la grabación de su disco 'The miracle'.

En un primer momento, tanto Brian May como Roger Taylor pensaban que no podría recuperarse este tema, pero los ingenieros se encargaron de llevarles la contraria y dar una inesperada alegría a los millones de seguidores de la banda: "“Estaba escondida a simple vista”, explicó May, que añade: “La vimos bastantes veces y pensamos: 'Oh, no, no podemos rescatarla'. Pero, de hecho, volvimos a trabajar en ella de nuevo y nuestro maravilloso equipo de ingenieros dijo: 'Vale, podemos hacerlo'. Ha habido que pegar trocitos juntos. Sin embargo, es preciosa, te toca el corazón”.

'The Miracle', el álbum al que habría pertenecido este nuevo tema, fue el penúltimo disco que grabó Mercury antes de su muerte, cuando toda la banda ya era consciente del positivo por VIH de Mercury. Hace 8 años la banda publicó otro tema inédito, una versión en formato de balada de "Love Kills", que se sumaba a otras canciones no publicadas en vida de Mercury como "There must be more to life that this" o "Time".