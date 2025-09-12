El flanco oriental de la OTAN se blinda ante los maniobras militares de Rusia en su aliada Bielorrusia

Los socios de la OTAN cierran filas ante los ejercicios Zapad 2025 del ejército ruso en territorio de Bielorrusia, que hace frontera con Polonia, Letonia y Lituania. El flanco oriental se blinda ante el desafío de Putin a la Alianza Atlántica.

En respuesta a la creciente tensión, Polonia y Letonia ya han cerrado su frontera con Bielorrusia y también el espacio aéreo en toda la zona fronteriza para evitar nuevos sustos . Además Varsovia reforzará su presencia militar con el despliegue de 40.000 soldados durante las maniobras.

Polonia pide construir un "muro antidrones" en la frontera con Rusia

Es mas, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores polaco, ha pedido a los países de la OTAN que construyan un "muro antidrones" en su frontera con Rusia. "Tenemos equipos para enfrentar aviones de combate, pero lo que necesitamos ahora es un muro antidrones en nuestra frontera", ha afirmado Sikorski. "Hemos convivido junto a Rusia durante 500 años. Cuando nos amenazan, lo tomamos en serio. Sabemos que el imperialismo ruso es inherentemente agresivo. Es agresivo contra nuestra vecina Ucrania, pero también ha lanzado amenazas contra nosotros"

En respuesta, Alemania, Países Bajos y República Checa han anunciado más apoyo militar a Polonia y Lituania. Praga ha comunicado ha mostrado su disposición de enviar a Polonia tres helicópteros Mi‑171S para detectar drones a baja altitud, y un contingente de máximo 150 soldados, en una misión que podría prolongarse hasta tres meses.

Por su parte, Países Bajos han ofrecido sistemas de defensa aérea, artillería y 300 soldados. Mientras Alemania se ha mostrado dispuesta a enviar una brigada a Lituania y afirmó que ampliaría la vigilancia aérea sobre Polonia con el despliegue de cuatro aviones Eurofighter hasta finales de año tras la incursión de drones rusos. Por su parte el presidente Macron ha ordenado la movilización de tres aviones de caza Rafale en la zona.

Zapad -que significa "oeste" en ruso- son maniobras militares conjuntas de Rusia y Bielorrusia

Los conocidos como 'Zapad 2025' podrían movilizar unos 30.000 soldados, aunque el presidente Zelenski los aumenta hasta los 150.000.Tanto Minsk como Moscú defienden que estas maniobras, que se celebran cada cuatro años y estaban anunciadas con antelación, sólo tienen carácter defensivo, pero pocos olvidan que en 2021 estos mismos ejercicios 'Zapad' le sirvieron a Putin para justificar el envío masivo de tropas a Bielorrusia, que luego terminó meses después con la invasión de Ucrania.

El ejercicio Zapad 2025 incluirá la puesta a punto del misil balístico Oréshnik. Con un alcance de 2.000 a 5.000 kilómetros y capaz de portar ojivas nucleares o explosivos convencionales, su proyectil podría caer a una velocidad de Match 10, unos 12.300 kilómetros por hora, en cualquier ciudad de la Unión Europea.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha advertido de que "estos ejercicios ruso-bielorrusos son muy agresivos y se realizan muy cerca de la frontera con Polonia. Esto tiene consecuencias". Y apunta a una zona muy vulnerable del territorio polaco: el Corredor Suwałki, la zona que une Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado.

