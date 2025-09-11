¿Quién asesinó de un tiro al activista Charlie Kirk?: le disparó en la garganta desde un tejado

En un tejado a unos 130 metros de distancia y de un solo disparo, un francotirador profesional asesinó al activista Charlie Kirk que compartía las ideas del presidente norteamericano, Donald Trump. Se encontraba dando una ponencia en el campos universitario de Utah (Estados Unidos). Mientras se dirigía a unos 3.000 jóvenes, una bala impactó contra su garganta provocándole una muerte instantánea.

La víctima tenía 31 años, y familia: mujer y dos hijos, de tres años y 15 meses. Era muy influyente en las redes sociales con más de siete millones de seguidores. Además, formaba parte de una fundación dedicada a promover el movimiento Trumpista, la cual está presente en más de 800 universidades estadounidenses.

Las imágenes que han dado la vuelta al mundo generó pánico entre los miles de jóvenes que habían acudido al campus universitario al escuchar el disparo que recibió en el cuello el activista. Tras este momento las autoridades comenzaron a investigar quién había sido el culpable de la muerte de Kirck.

Durante la tarde del miércoles detuvieron a dos sospechosos, pero tras ser interrogados dictaminaron que no tenían ningún tipo de relación con el tiroteo. A los pocos instantes de producirse el tiroteo, uno de ellos fue detenido pero, tras varias horas retenido colaboró con los agentes y quedó puesto en libertad. En estos momentos no han dado con el paradero del francotirador que vestía ropa oscura y disparó desde la azotea de un edificio.

Lo que sí han encontrado es el arma con el que se produjo el tiroteo, un rifle de cerrojo de alta potencia, que se encontraba en una zona boscosa del campus universitario envuelto en una toalla. Según el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas a la investigación, podría ser un rifle de calibre .30, que se usaría para cazar animales.

En el área han encontrado también huellas de calzado y de antebrazo, que están siendo analizadas. Tanto las autoridades como los investigadores creen que se trata de un hombre que tendría una edad universitaria, informaba el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

Utilizado en la IIWW

El arma era comúnmente usado por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam. Según avanza The Wall Street Journal, citando a las mismas fuentes anónimas, el rifle tenía un cartucho en la recámara, que ya había sido usado, y otros tres sin utilizar con inscripciones grabadas.

El diario, que no adjunta imágenes para confirmarlo, sugiere que estas inscripciones podrían tener un trasfondo ideológico "transgénero y antifascista".

Se pide colaboración a la ciudadanía

La Policía de Estados Unidos y el FBI continúan buscando al culpable. Este último ha solicitado a la ciudadanía colaboración para dar con el asesino. El Departamento de Seguridad Pública de Utah. Sin embargo, han señalado que no proporcionarán "aclaraciones adicionales" con motivo de "proteger la integridad de la investigación". Además, han creado un link para "ayudar a obtener más respuestas", donde cada persona puede enviar información, fotografías o vídeos que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Sin embargo, no hay confirmaciones oficiales de la identidad del francotirador, pero en las redes sociales ya se difunden videos sobre el posible asesino. En uno de ellos se observa a un hombre vestido de negro, como apuntan las autoridades, con bastante prisa con abandonar la universidad, mientras que en otras se ve un punto negro encima de un tejado del campus universitario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.