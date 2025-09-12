Albania nombra a una 'ministra' creada con Inteligencia Artificial para luchar contra la corrupción

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha hecho públicos los nombres de los ministros que iniciarán con él su cuarto mandato. Entre ellos se encuentra Diella, una Inteligencia Artificial (IA) que será responsable de la contratación pública del Estado.

"La nueva ministra Diella contará con una estructura adaptada y un mandato especial para derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración", ha anunciado el mandatario.

Rama ha puesto en valor "el sello digital que ha dado a la ciudadanía digital durante estos años" como asistente virtual en la plataforma en línea de servicios y documentos del Estado. El primer ministro ha destacado el nombramiento de la IA como parte de un esfuerzo por introducir la tecnología y la inteligencia artificial más profundamente en el funcionamiento del Estado con el objetivo de aumentar la transparencia en la contratación pública.

Así es el nuevo Gobierno de Rama

El nuevo gabinete de Rama presenta cierta continuidad con el regreso como vice primera ministra y ministra de Infraestructura y Energía de Belinda Balluku, mientras que Petrit Malaj y Pirro Vengu continuarán a la cabeza de las carteras de Finanzas y de Defensa, respectivamente.

Asimismo continúa en el Gobierno Albana Koçiu, pero ahora estará en el Ministerio del Interior. Se convierte así en la primera mujer que lo ocupa en Albania. Asimismo, de manera similar, Mirela Kumbaro abandona la cartera de Turismo y se estrenará como ministra de Educación, según ha recogido la televisión pública albanesa, RTSH.

Esta cartera la ocupaba hasta ahora Ogerta Manastirliu, que abandona el Gobierno para postularse, con el apoyo de Rama, a la alcaldía de la capital albanesa, Tirana. Igli Hasani deja el Ministerio de Exteriores para liderar a nueva Comisión Parlamentaria para Europa y Asuntos Exteriores.

Además, y a parte de Diella, se incorporan al gobierno Ervis Sala como ministro de Salud, Andis Salla como responsable de la cartera de Agricultura y Besfort Lamallari como ministro de Justicia.

