Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

IA

Albania nombra a una 'ministra' creada con Inteligencia Artificial para luchar contra la corrupción

Entre los ministros que iniciarán su cuarto mandato con Edi Rama está Diella, una inteligencia artificial (IA) que será responsable de la contratación pública del Estado.

Albania estrena el cuarto mandato de Edi Rama con una inteligencia artificial como ministra

Albania estrena el cuarto mandato de Edi Rama con una inteligencia artificial como ministraEUROPAPRESS

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha hecho públicos los nombres de los ministros que iniciarán con él su cuarto mandato. Entre ellos se encuentra Diella, una Inteligencia Artificial (IA) que será responsable de la contratación pública del Estado.

"La nueva ministra Diella contará con una estructura adaptada y un mandato especial para derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración", ha anunciado el mandatario.

Rama ha puesto en valor "el sello digital que ha dado a la ciudadanía digital durante estos años" como asistente virtual en la plataforma en línea de servicios y documentos del Estado. El primer ministro ha destacado el nombramiento de la IA como parte de un esfuerzo por introducir la tecnología y la inteligencia artificial más profundamente en el funcionamiento del Estado con el objetivo de aumentar la transparencia en la contratación pública.

Así es el nuevo Gobierno de Rama

El nuevo gabinete de Rama presenta cierta continuidad con el regreso como vice primera ministra y ministra de Infraestructura y Energía de Belinda Balluku, mientras que Petrit Malaj y Pirro Vengu continuarán a la cabeza de las carteras de Finanzas y de Defensa, respectivamente.

Asimismo continúa en el Gobierno Albana Koçiu, pero ahora estará en el Ministerio del Interior. Se convierte así en la primera mujer que lo ocupa en Albania. Asimismo, de manera similar, Mirela Kumbaro abandona la cartera de Turismo y se estrenará como ministra de Educación, según ha recogido la televisión pública albanesa, RTSH.

Esta cartera la ocupaba hasta ahora Ogerta Manastirliu, que abandona el Gobierno para postularse, con el apoyo de Rama, a la alcaldía de la capital albanesa, Tirana. Igli Hasani deja el Ministerio de Exteriores para liderar a nueva Comisión Parlamentaria para Europa y Asuntos Exteriores.

Además, y a parte de Diella, se incorporan al gobierno Ervis Sala como ministro de Salud, Andis Salla como responsable de la cartera de Agricultura y Besfort Lamallari como ministro de Justicia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Albania estrena el cuarto mandato de Edi Rama con una inteligencia artificial como ministra

Albania nombra a una 'ministra' creada con Inteligencia Artificial para luchar contra la corrupción

Té verde matcha

Una joven de 28 años, hospitalizada tras consumir matcha durante medio año

Donald Trump

Donald Trump resta importancia a la incursión de drones rusos en Polonia: "Pudo haber sido un error"

Quirófano de neurocirugía de Barnaclínic / GRUPO HOSPITAL CLÍNIC_643x397
Enfermedad

Acude al hospital por vómitos y le diagnostican cáncer cerebral, la historia de Molly Young

Experto en seguridad
Charlie Kirk

El análisis de Salvador Burget al asesinato de Charlie Kirk: "Trump debería tener mucho cuidado"

El sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk
Estados Unidos

VÍDEO: De tejado en tejado por la Universidad de Utah, así comienza su huida el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El FBI sigue buscando al responsable de disparar a Kirk e insiste en la colaboración ciudadana.

Foto de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Brasil

El expresidente Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula

Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cazas F-35

Francia moviliza tres cazas para reforzar la defensa aérea de Polonia tras la invasión de drones rusos: "No cederemos"

Foto de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El Tribunal Supremo obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por organización criminal

La OTAN reforzará sus tropas en el flanco oriental tras la invasión de drones rusos en Polonia

La OTAN se reúne con los 27 y estudian reforzar sus tropas en el flanco oriental tras la invasión de drones rusos en Polonia

Publicidad