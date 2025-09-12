VÍDEO: De tejado en tejado por la Universidad de Utah, así comienza su huida el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El presunto asesino de Charlie Kirk huye con velocidad. En las imágenes se puede apreciar cómo lo hace tan solo segundos después de haber disparado a Charlie Kirk. Tras bajarse del tejado, camina con total normalidad por la calle. Más tarde, otra cámara de seguridad de la zona lo graba en un vecindario cerca de la universidad.

El FBI ha revisado calles, casas y jardines para capturarlo. Los vecinos lo aseguran: "La policía estuvo aquí y inspeccionaron el vecindario, revisaron todos los cobertizos y los patios traseros de todos". Se ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que ayude a encontrarlo. Es por lo que han difundido imágenes suyas para tratar de identificarlo.

