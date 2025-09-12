Publicidad
Madrid
Un menor roba un coche, pierde el control y atropella a su amigo en Tetuán (Madrid)
El detenido , un joven de 17 años, se dio a al fuga tras el accidente, dejando a su acompañante con graves lesiones en la pierna.
Atropello brutal en Tetuán, un menor de 17 años ha sido detenido por robar un coche eléctrico y atropellar a su amigo. El propio menor ha reconocido a los agentes que el robo lo llevo a acabo junto a la victima, su amigo de 18 años.
Al parecer, ambos jóvenes encontraron el coche en marcha y sin conductor y el mayor de ellos (18 años) comenzó a hacer trompos, esto sin disponer carnet de conducir. El incidente se efectuó cuando el otro joven, ya detenido, se puso al mando del vehículo y por la inexperiencia perdió el control aplastando a su amigo, que se encontraba fuera, contra una pared. Tras esto, huyó del lugar de los hechos dejando a su amigo con lesiones muy graves en una pierna.
El afectado pudo ser estabilizado en el lugar del suceso y trasladado al Hospital de La Paz, donde los sanitarios se vieron obligados a amputarle la pierna izquierda.
