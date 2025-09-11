El Tribunal Supremo obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por organización criminal

El Tribunal Supremo de Brasil obtiene la mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por organización criminal por intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

Ha sido la magistrada Cármen Lúcia quien ha declarado que existen pruebas "concluyentes" de que un grupo liderado por Bolsonaro intentó llevar a cabo un intento de golpe de Estado en el país sudamericano.

Con su postura, las votaciones quedan tres votos a uno, y se suma a la decisión de los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, y Flávio Dino. Sin embargo, poco antes, el magistrado Luiz Fux votó para absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro. Todavía está pendiente la última votación, la de Cristiano Zanin, por ello, los jueces seguirán debatiendo la sentencia.

Además de a Bolsonaro, se condenaría a los otros siete acusados que también forman parte de la trama golpista, entre quienes se encuentra el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres.

