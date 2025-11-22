Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rescatada una menor de 14 años que pesaba 16 kilos: su familia no le dejaba comer y estaba aislada

Cuando las autoridades vieron a la adolescente, pensaron que tenía seis o siete años por su peso. Los responsables han sido detenidos.

Imagen de archivo de un polic&iacute;a en EEUU

Imagen de archivo de un policía en EEUUiStock

Alba Gutiérrez
Publicado:

Una adolescente de 14 años ha sido rescatada en Oneida, en Wisconsin, en un caso que estremeció a Estados Unidos por las condiciones extremas de desnutrición en las que fue encontrada. La joven pesaba tan solo 16 kilos, lo que equivale al peso promedio que suele tener una niña de seis años.

Su padre, Walter Goodman, y su madrastra, Melissa Goodman, han sido detenidos junto a otros dos adultos y, por el momento, se enfrentan a cargos por negligencia crónica hacia un menor con daño corporal grave y daño emocional, según documentos judiciales.

Este caso se destapó el pasado mes de agosto, cuando el padre de la víctima llamó al número de emergencias para informar de que su hija "no se encontraba bien". Tras la llamada, el servicio de paramédicos se dirigió al lugar de los hechos y cuando vieron la situación que se estaba viviendo en dicho hogar se quedaron impactados: la menor estaba tan delgada que uno de los efectivos creyó que tenía seis o siete años.

Las autoridades encontraron a la menor en un grave estado de desnutrición, con insuficiencia respiratoria, disfunción cardíaca, hepatitis aguda grave y pancreatitis, tal y como recoge la cadena estadounidense Fox 11. Tal y como explicó la fiscal adjunta, Julie DuQuaine, al tribunal, la menor "parecía un esqueleto" y "literalmente era solo piel y huesos".

Los detenidos restringían la comida a la menor

Según la denuncia, la víctima fue hospitalizada primero en Green Bay antes de ser trasladada al Hospital Infantil de Wisconsin en Wauwatosa. Dicha denuncia alega que, al estar hospitalizada, la niña pidió una segunda ración de comida. Cuando le llevaron esa segunda ración, la menor dijo a los médicos que su padre se enfadaría muchísimo.

Tras enterarse de que recibiría tres comidas al día durante su hospitalización, la niña le comentó al personal médico que a su padre "no le gusta que coma tanto". Por otro lado, el personal sanitario que trataba a la niña detalló que "se le iluminaron los ojos" al conocer el horario de comidas.

El padre de la joven aseguró que su hija no comía porque tenía autismo

La menor empezó a vivir con su padre en 2020 después de que su madre fuera encarcelada. Por la pandemia de COVID-19, la niña tenía clases online durante el curso escolar. Posteriormente, al año siguiente, el padre afirmó que la niña recibía educación en casa.

Tal y como detalló la fiscal, la joven "fue víctima de negligencia durante varios años" y llevaba sin ir al médico ni a la escuela desde 2020.

En un primer momento, el padre de la víctima afirmó que la joven tiene autismo y que por esa razón no comía ni dormía. Tal y como detalló, el padre alimentaba a la pequeña varias veces al día.

Sin embargo, los mensajes de texto intercambiados entre los otros dos detenidos revelaron una versión distinta. Uno de los detenidos escribió al otro que la menor "estaba comiendo más de un bocado a la vez" y cuando su madrastra lo vio, "discutió con ella". Para acabar con la discusión, el detenido aseguró que le "golpeó con el cinturón".

