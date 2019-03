Una enfervorecida multitud intenta agredir a cuatro delincuentes en México

Linchamiento en la capital mexicana. Una enfervorecida multitud intentó agredir a cuatro delincuentes que iban detenidos en el interior de un coche policial.



La policía tuvo mucho trabajo para frenar la ira popular. Los hombres detenidos están acusados de secuestrar, robar y extorsionar. Los agentes tuvieron que emplearse a fondo para frenar a una multitud dispuesta a tomarse la ley por su mano.



La multitud a duras penas consigue mover el vehículo, pero no evitan que una furia, cargada con piedras y palos, se vuelva contra ellos. Sólo los gases lacrimógenos logran dispersar a la multitud. Al final no consiguieron su objetivo, pero once policías resultaron heridos.