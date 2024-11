Encuentran muerto al padre de la fotógrafa Hannah Kobayashi, desaparecida cerca del aeropuerto de Los Ángeles mientras buscaba a su hija

El padre de la mujer hawaiana desaparecida mientras se dirigía a Nueva York para unas vacaciones fue hallado sin vida cerca del aeropuerto LAX en la madrugada del domingo.

Ryan Kobayashi, de 58 años, padre de la víctima, se encontraba en Los Ángeles buscando a su hija, Hannah Kobayashi, de 30 años, quien desapareció hace más de dos semanas tras perder un vuelo a Nueva York en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Sin embargo, a las 4 de la madrugada del domingo, la policía confirmó que Ryan Kobayashi había sido hallado muerto tras saltar desde un estacionamiento cercano al aeropuerto LAX.

Una familia destrozada

Una ONG que colabora con la familia en la búsqueda de Hannah emitió un comunicado en representación de sus allegados. “Tras buscar incansablemente a Hannah por Los Ángeles durante 13 días, su padre, Ryan Kobayashi, se quitó la vida trágicamente. Esta pérdida ha agravado enormemente el sufrimiento de la familia”, explicaron.

La familia pide privacidad ante esta dura situación

Asimismo, la ONG solicitó respeto por la privacidad de la familia, enfatizando que atraviesan un momento de duelo, y pidió a las personas que enfoquen sus esfuerzos en la localización de Hannah, especialmente tras la trágica pérdida de su padre.

Ryan Kobayashi intentó comunicarse con su hija antes de su muerte

Antes de su fallecimiento, el padre de la joven desaparecida ofreció declaraciones al medio KTLA con la esperanza de poder establecer contacto con su hija. “La extraño”, dijo. “Solo quiero que lo sepa y que se comunique de alguna forma conmigo”.

¿Cómo se dieron los hechos de la desaparición de Hannah Kobayashi?

Los seres queridos de Hannah comenzaron a alarmarse tras recibir mensajes extraños de su parte antes de desaparecer. En uno de ellos, la joven confesó a un amigo que "la engañaron para regalar todo su dinero". En otro mensaje, afirmó haber sido traicionada por "alguien en quien pensé que podía confiar y amar". Además, en un texto posterior, expresó: "Hackers profundos borraron mi identidad, robaron todo mi dinero y me han mantenido en un estado de confusión mental desde el viernes".

La tía de la víctima se pronuncia

"Estamos intentando que nos tomen en serio porque ya han pasado 11 días", dijo Laire Pidgeon, tía de Kobayashi. "Que no tenga una enfermedad mental y que no sea anciana no significa que no le haya pasado algo", concluyó.

Otras imágenes mostraron a Kobayashi en el centro comercial Grove, en el distrito Fairfax de Los Ángeles, los días 9 y 10 de noviembre. Además, un video la captó regresando al aeropuerto LAX el 11 de noviembre, aunque no abordó en ningún vuelo, y posteriormente fue vista cerca de una estación de metro, según informó USA Today.

El teléfono de Hannah Kobayashi ha estado apagado desde el 11 de noviembre, dijo la familia. La última vez que se pudo ver a la joven llevaba unos pantalones negros, una sudadera de colores y una mochila verde.

