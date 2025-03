Encuentran muerto en una oficina de correos a un conocido youtuber de 26 años

Un conocido "youtuber" estadounidense, Philip Enewally, más conocido como "P2istheName", por el nombre de su canal en la plataforma de vídeos, fue encontrado muerto la noche del viernes en Los Ángeles en una oficina de correos, según informa el sitio web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades, TMZ.

El portal explica que no se conocen casi detalles sobre el fallecimiento de Enewally, que tenía tan solo 26 años, si bien detalló que los investigadores y elmédico forense del condado de Los Ángeles ya ha abierto una investigación para esclarecer la causa de la muerte.

El portal web habló con un cercano miembro de la familia del joven (su madre), que confirmó la defunción y pidió que se respete el luto de los allegados. Asimismo, instó a los seguidores de la estrella en línea a acudir a su canal para expresar sus condolencias.

3,86 millones de seguidores

Enewally saltó a la fama tras publicar vídeos de los videojuegos NBA 2K y Fortnite en su canal de YouTube, donde ahora cuenta con 3,86 millones de seguidores. Luego creó su propia productora llamada Iced Entertainment y lanzó una línea de ropa, WallyCo. Era común que hablara sobre su fe y era sincero sobre las dificultades de emprender un negocio. En su penúltimo vídeo, subido hace tres semanas, anunció que planeaba mudarse a Atlanta.

Conmoción en las redes sociales

Su amigo y también creador de contenido "Coletheman", se ha pronunciado en las redes sociales tras conocer la noticia. "Mi buen amigo @P2istheName ha fallecido… La verdad es que no tengo palabras. Siempre fue muy amable conmigo y me dio muchísimos consejos para crear contenido. Que descanse en paz. Me parte el corazón", ha publicado en su cuenta de X. "La vida es tan frágil y da miedo. Mis oraciones están con la familia de P2. Era un buen tipo. Lo he tenido presente todo el día", ha añadido.

Además de este amigo, en general, el mundo de las redes sociales está muy conmocionado con la muerte de P2istheName.

