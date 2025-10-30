Encuentran un mensaje en una botella de 1916 en Australia que devuelve la voz a dos soldados de la Primera Guerra Mundial

Parecía una jornada más de recogida de residuos en la costa suroeste de Australia cuando los Brown toparon con una pequeña botella de vidrio en la remota playa de Wharton, cerca de Esperance.

Según relataron a Associated Press, la familia acostumbra a limpiar la zona y nada les pasa desapercibido: “Limpiamos mucho nuestras playas, por lo que nunca pasaríamos por alto un trozo de basura. Así que esta pequeña botella estaba allí esperando a que la recogieran”, contó la Sra. Brown. Dentro, pese a la humedad y el papel envejecido, asomaban dos mensajes fechados en 1916.

Las notas pertenecían a Malcolm Neville, de 28 años, y William Harley, de 37, soldados locales que se dirigían a unirse a los campos de batalla en Francia durante la Primera Guerra Mundial.

Neville escribió a su madre que “la comida a bordo era muy buena” y que estaban “felices como lombrices”, mientras el barco avanzaba, tambaleándose, “por algún lugar del mar”. Harley dejó un mensaje abierto al tiempo: “Que el descubridor esté tan bien como nosotros en este momento”.

Destinos opuestos tras la travesía

La botella guarda también la tragedia y la fortuna que el siglo repartió sin justicia. Malcolm Neville murió meses después en combate, con solo 28 años. William Harley sobrevivió a la guerra y regresó a casa, pero falleció en 1934 por un cáncer que, según los datos familiares, habría sido consecuencia del gas empleado en las trincheras.

Con los nombres claramente legibles, Neville incluyó los datos de su madre, la Sra. Brown inició una búsqueda en internet para localizar a los descendientes. Así contactó con Herbie Neville, sobrino nieto del soldado, que resumió el impacto familiar: fue “increíble”. Al leer la nota del joven Malcolm, añadió con emoción: “Parecía estar feliz en la guerra. Qué pena y qué triste lo que le ocurrió. Vaya, qué hombre era”.

“Un milagro” que cruza generaciones

La noticia también llegó a la familia de Harley. Su nieta Ann Turner explicó a ABC que ella y los otros cuatro nietos supervivientes estaban “absolutamente impresionados” por el hallazgo.

“Simplemente no podemos creerlo. Realmente se siente como un milagro y nos alegramos de que nuestro abuelo se haya comunicado con nosotros desde la tumba”, dijo Turner a la Australian Broadcasting Corp.

Más de un siglo después, esas líneas lanzadas “por algún lugar del mar” han hecho exactamente lo que prometían: encontrar a alguien y contarle que, durante unas horas de 1916, dos hombres iban camino del frente con esperanza, miedo y ganas de escribir a casa.

